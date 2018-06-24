الإستراتيجية الوطنية للقطاع الفلاحي تعتمد على دعم و مرافقة الإنتاج الفلاحي بالهضاب العليا و الجنوب

النعامة ـ أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي يوم السبت بالنعامة أن "استراتيجية القطاع الفلاحي وطنيا تعتمد حاليا على دعم وبعث ومرافقة الإنتاج الفلاحي بطريقة عصرية ومكثفة على مستوى مناطق الهضاب العليا و الجنوب" .

وأوضح الوزير الذي عاين مستثمرات فلاحية وأخرى للتربية الحيوانية بالولاية, أن" الاجهزة المعنية بدعم ومرافقة الفلاحين موجودة وتستمر في تجسيد استراتيجية القطاع الفلاحي من خلال المرافقة الدائمة و دعم مختلف شعب الإنتاج الفلاحي و الحيواني لمضاعفة حجم الإنتاج الفلاحي كما و نوعا عبر ولايات الهضاب العليا و جنوب الوطن ".

وأبرز أن تجسيد التوصيات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة لقائه مع الفلاحين سنة 2009 ببسكرة "قد حقق اليوم النتائج المرجوة والنمو الإقتصادي المنشود بعدة ولايات من الوطن و التي تعتبر إيجابية بدليل وصول البعض منها إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض المنتوجات الفلاحية وانتقالها إلى مرحلة التصدير".

وأشار السيد بوعزقي الى أن جهود أكبر تبذلها دائرته الوزارية بتذليل كافة الصعوبات و تشجيع الشركاء والمتعاملين للرفع من كميات الإنتاج و تحسين نوعيته مع التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص كمحرك للقطاع مع مواصلة دعم التنمية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب و الحليب و الأعلاف و اللحوم .

وكان الوزير قد عاين خلال زيارته إلى الولاية المحيط الفلاحي الواقع بمنطقة " الدزيرة" (جنوب بلدية عين الصفراء) الذي يتربع على مساحة 174 هكتار حيث تلقى شروحات حول وضعية الإنتاج الفلاحي المحقق بهذا المحيط الذي استفاد فلاحوه من دعم مالي خصصته الدولة بقيمة 164 مليون دج ونحو 11 كلم من الكهرباء الريفية لإنجاز أحواض مائية وتثبيت نظام السقي مما ساهم في تحقيق مردود إيجابي لعدة منتوجات كالأعلاف و الخضروات و الأشجار المثمرة.

ولدى معاينته لوحدة لإنتاج الحليب ببلدية عين الصفراء التابعة لأحد الخواص والتي تنتج نحو 7000 لتر يوميا من حليب وألبان , تلقى المسؤول الأول عن القطاع شروحات حول شعبة تربية البقر الحلوب بالولاية حيث تحصي المصالح الفلاحية بالولاية أكثر من 36 ألف رأس من الأبقار منها 19 ألف بقرة حلوب منتجة بإنتاج يفوق 180 ألف لتر يوميا.

وبذات الجماعة المحلية أعطى الوزير إشارة انطلاق مشروع لأحد المستثمرين الخواص يتعلق بتجهيز وتهيئة غابة للاستجمام و الترفيه مساحتها 14 هكتار بتكلفة مالية قيمتها 36 مليون دينار وتتواجد على مستوى الشريط الغابي المحيط بالمدينة.

كما عاين أيضا مشروع لتثبيت الكثبان الرملية بالمحمية الرعوية "حاسي بوعرفة" تقع بالطريق الرابط بين بلديتي نعامة و عين الصفراء عبر مساحة 50 هكتار حيث يجري غراسة أشجار علفية و أنواع نباتية تتلاءم مع الخصوصيات المناخية و الطبيعية للمنطقة. وستمكن العملية من وقف زحف الرمال وحماية جزء من خط السكة الحديدية و الطريق المزدوج الذي يمر بمحاذاة المحمية من أخطار ظاهرة التصحر .

وبذات الموقع أشرف الوزير على عملية إطلاق رمزية ل50 طائر من نوع "الحبارى " في إطار برنامج إعادة الإعتبار للأوساط الطبيعية الحيوانية وإعادة تكاثر الأنواع المهددة بالإنقراض والذي تشرف عليه محافظة الغابات .

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, قد أشرف في وقت سابق من نهار اليوم على مراسم إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر التي احتضنتها هذه السنة ولاية النعامة تحت شعار"للأرض قيمة جوهرية فلنستثمرها" حيث أقيمت بالمناسبة معارض ومداخلات ذات صلة بالحدث.

كما قدمت للوزير شروحات حول وضعية قطاع الفلاحة بالولاية فضلا عن إعطاءه إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس.