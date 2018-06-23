عين تموشنت: العثور على مدفع قديم بعمق البحر (حرس السواحل)

و قد تم أمس الجمعة استخراج هذا الحطام البحري المتمثل في قطع أثرية عبارة عن مدفع قديم عثر عليه في عمق البحر غير بعيد عن شاطئ السبيعات في حالة "متدهورة" و لم يحدد بعد تاريخه الزمني حسبما أوضحه ذات المصدر.
و يبلغ طول هذه القطعة الأثرية 5ر1 متر و عرضه 3ر1 متر و يحتوي على ماسورة قطرها يساوي 40 سنتيمترا و مزود بعجلة واحدة قطرها 80 سنتيمترا حسبما أبرزته مصالح حرس السواحل لميناء بوزجار.
و من المرتقب أن يتم تحويل هذا المدفع إلى الجهات المختصة لتحديد حقبتها التاريخية بدقة و إجراء الدراسات الضرورية بشأنها حسبما تمت الإشارة إليه.