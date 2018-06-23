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عين تموشنت: العثور على مدفع قديم بعمق البحر (حرس السواحل)

  أدرج يـوم : السبت, 23 حزيران/يونيو 2018 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

عين تموشنت - عثر عناصر حرس السواحل للفرقة الإقيليمة  لميناء بوزجار (ولاية عين تموشنت) على حطام بحري عبارة عن مدفع قديم تم  استخراجه من عمق البحر بمحاذاة شاطئ السبيعات التابع لبلدية المساعيد حسبما  علم لدى ذات الهيئة.

و قد تم أمس الجمعة استخراج هذا الحطام البحري المتمثل في قطع أثرية عبارة عن  مدفع قديم عثر عليه في عمق البحر غير بعيد عن شاطئ السبيعات في حالة "متدهورة" و لم يحدد بعد تاريخه الزمني حسبما أوضحه ذات المصدر.

و يبلغ طول هذه القطعة الأثرية 5ر1 متر و عرضه 3ر1 متر و يحتوي على ماسورة  قطرها يساوي 40 سنتيمترا و مزود بعجلة واحدة قطرها 80 سنتيمترا حسبما أبرزته  مصالح حرس السواحل لميناء بوزجار.

و من المرتقب أن يتم تحويل هذا المدفع إلى الجهات المختصة لتحديد حقبتها  التاريخية بدقة و إجراء الدراسات الضرورية بشأنها حسبما تمت الإشارة  إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
عين تموشنت: العثور على مدفع قديم بعمق البحر (حرس السواحل)
  أدرج يـوم : السبت, 23 حزيران/يونيو 2018 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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