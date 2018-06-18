أزيد من 20 ألف زائر قصدوا حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة خلال أيام العيد

الجزائر - استقطبت حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة خلال أيام عيد الفطر المبارك أزيد من 20 الف زائر و قد سجل نصف تعداد الزوار في ثاني أيام العيد بعد أن وصلت ذروة الإقبال على هذا الفضاء الطبيعي الى نحو 10 آلاف زائر , حسبما علم يوم الاثنين عن مسؤولة الاتصال لدى مديرية الحديقة.

و أوضحت السيدة جبالي سناء المكلفة بالإعلام على مستوى حديقة الحامة في تصريح ل/واج ان ما لا يقل عن 20.819 شخص زاروا حديقة الحامة خلال ثلاثة ايام من عيد الفطر, مضيفة ان ذروة الاقبال على هذا المرفق سجلت في ثاني ايام العيد , و التي تزامنت مع نهاية الاسبوع حيث وصل تعداد الزوار الى 9997 زائر.

و أشارت الى أ نعدد الاشخاص الذين ترددوا على حديقة الحامة في أول أيام العيد بلغ 4454 شخص , مضيفة ان عدد الزوار البالغين في نفس اليوم بلغ 1769 و الذين كانوا برفقة ما لا يقل عن 2685 طفل .

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فيما عرفت الحديقة امس الاحد و في ثالث ايام العيد بالرغم من تزامنه مع بداية الاسبوع ما يناهز 6368 زائر , ليصل اجمالي المواطنين الذين اختاروا حديقة الحامة كوجهة لهم خلال الفترة المشار اليها الى 20.819 زائر .

و قالت المتحدثة ان هذه الارقام التي باتت تتضاعف من سنة لأخرى تشير في كل مرة الى الموقع الذي تحتله حديقة الحامة في قائمة الوجهات المفضلة للترفيه و الاسترخاء لقاطني العاصمة و لزوارها لاسيما في مواسم العطل و الاعياد.

و اضافت ان هذا الاقبال كانا متوقعا من قبل القائمين على الحديقة لما تمثله هذه الاخيرة من فرصة حقيقية للتنزه للعائلات و الافراد من اجل الاستمتاع باجواء طبيعية خلابة تختصر لوحات جمالية مختلفة في فضاء يتربع على ازيد من 32 هكتار.

يشار ان حديقة التجارب بالحامة كانت قد سجلت خلال سنة 2017 ما يقارب 1.9 مليون زائر ما سمح لها برفع ايراداتها الى ازيد من 168 مليون دج تمثل حقوق دخول الزائرين اليها , و قد شكلت تلك الايرادات زيادة بغلاف مالي قدر ب 76 مليون دج في ظرف ثلاث سنوات و هو ما يمثل نسبة 83 بالمائة.