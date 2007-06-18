حوالي 5ر99 بالمائة نسبة الانتقال إلى المتوسط: تيزي وزو تحتفظ بالمرتبة الأولى

تيزي وزو- احتفظت ولاية تيزي وزو بالمرتبة الأولى وطنيا بنسبة 45ر99 بالمائة في الانتقال من الطور الابتدائي إلى الطور المتوسط مع تسجيل تحسن في الأداء المسجل مقارنة مع السنة الماضية حسب ما علم يوم الخميس من المديرية المحلية للتربية .

و حسب الأرقام التي أصدرتها هذه الهيئة فان نسبة النجاح في امتحان السنة الخامسة دورة مايو 2018 قدر ب 07ر98 بالمائة.

اقرأ أيضا: 40ر96 بالمائة نسبة الانتقال الوطنية في امتحان نهاية الطورالابتدائي

و باحتساب المعدل السنوي للتلاميذ بلغت نسبة الانتقال إلى الطور المتوسط 45ر99 بالمائة ما يعد "أداء جيدا" علما أن نسبة النجاح في هذا الامتحان الرسمي بلغت 56ر88 بالمائة خلال سنة 2017 وفقا لذات المصدر.

و من بين مجموع التلاميذ الممتحنين في هذه الشهادة و البالغ عددهم ب 16.969 بالولاية, 16.642 تحصلوا عليها. و حققت ما لا تقل عن 485 مدرسة من بين 630 مؤسسة ابتدائية نسبة نجاح مائة بالمائة و أحسن معدل هو 98ر9 من عشرة.

و وجه مدير التربية احمد لعلاوي تهانيه للتلاميذ و أولياؤهم لهذا "الانجاز" الجديد الذي يعكس ûكما قال- "المجهودات المبذولة و الاهتمام الذي يوليه المعلمين و المدراء و المفتشين و المنتخبين و السلطات المحلية و المركزية لقطاع التربية".