حبوب: زراعة الحبوب خيار استراتيجي والجهود متواصلة لرفع الإنتاج

تمنراست - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم شمال تمنراست) أن زراعة الحبوب "خيار استراتيجي والجهود متواصلة لرفع الإنتاج".

وأوضح الوزير لدى اطلاعه على مجريات حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي التي تتواصل بالمستثمرة الفلاحية "محمودي فتحي " ببلدية فقارة الزوى في إطار زيارة عمل قام بها إلى المنطقة أن زراعة الحبوب "خيار استراتيجي تبنته الجزائر والجهود متواصلة لرفع قدرات الإنتاج وأيضا تحسين نوعيته وذلك بالعمل على استغلال كل الإمكانيات المتوفرة ".

وأكد السيد بوعزقي في ذات الشأن أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تضمن مرافقة أي مبادرة في المجال الفلاحي يقوم بها الشباب عبر الوطن وبمناطق الجنوب خاصة ما تعلق منه بزراعة الحبوب.

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وأشار الوزير بالمناسبة الى أن منطقة عين صالح تتوفر على كل المؤهلات لتطوير زراعة الحبوب (تربة صالحة ومياه متدفقة وغيرها) إلى جانب توفر الدعم اللازم الذي تضمنه الدولة لمرافقة الفلاحين سيما على مستوى مناطق جنوب البلاد مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستصبح وبمساهمة كل الفاعلين قطبا فلاحيا "بامتياز" على غرار باقي الأقطاب الفلاحية الأخرى عبر الوطن.

وحث وزير القطاع شباب المنطقة الذين استفادوا من أراضي فلاحية على التحلي بالإرادة اللازمة والاقتداء بتجربة صاحب هذه المستثمرة الفلاحية الناجحة وهو الشاب الذي اقتحم هذا النشاط الفلاحي بكل عزيمة مؤكدا لهم أن هناك فرصا متعددة متاحة أمامهم لولوج عالم الاستثمار الفلاحي.

وتتربع تلك المستثمرة الفلاحية التي دخلت حيز النشاط في 2015 على مساحة قوامها 100 هكتار وتختص بزراعة القمح الصلب حيث تشير النتائج الأولية لحملة الحصاد والدرس إلى تحقيق مردود 55 قنطارا في الهكتار الواحد .

واستفادت المستثمرة من مختلف أشكال الدعم الموجه للمستثمرين في المجال الفلاحي بمناطق الجنوب من بينها الكهرباء وحفر بئر عميق وعتاد فلاحي إلى جانب البذور والأسمدة حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

تمنراست : فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة ومديرية جهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بعين صالح

و أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنه سيتم فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مديرية جهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بهذه المنطقة .

وأوضح الوزير على هامش الزيارة التي قام بها إلى عين صالح أنه وفي إطار تعزيز جهود المرافقة والدعم المقدم لفائدة الفلاحين بهذه المنطقة من الجنوب الكبير سيتم فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة حتى يساهم في التحضير لحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي القادم ي وأيضا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل فتح مديرية جهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية .

وعلى صعيد آخر وبخصوص التموين بمادة الحليب خلال شهر رمضان الفضيل ذكر السيد عبد القادر بوعزقي بأن هذه المادة الإستهلالكية متوفرة بالسوق الوطنية وبكميات كافية وذلك بفضل -كما أضاف- التدابير التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن .

وعاين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال هذه الزيارة المستثمرة الفلاحية بن مسعود صالح ببلدية إينغر التي تتربع على مساحة 2 هكتار تنتج مختلف أنواع الخضروات .

وبذات الموقع تلقى السيد بوعزقي عرضا شاملا حول وضعية وآفاق قطاع الفلاحة بولاية تمنراست التي تحصي مساحة إجمالية قوامها 881.464 هكتار التي يستغل منها إلى حد الآن نسبة 2 في المائة فقط وتضم شعبا فلاحية متنوعة من ضمنها التمور والحبوب والخضروات والبطاطس والزيتون حسب شروحات مسؤولي القطاع.

ومن أبرز عمليات القطاع التي توجد قيد التجسيد بالولاية حفر 800 متر طول من الآبار العميقة (بلديتي إدلس وتازروك) و إنجاز 120 كلم من الكهرباء الفلاحية واقتناء مضخات آبار فلاحية (450 وحدة) و إنجاز شبكة السقي بمنطقة تيدكلت (على مساحة 350 هكتار) واقتناء وتركيب بيوت بلاستيكية (400 وحدة ) منها 150 وحدة بتيدكلت وترميم 12 بئر عميق بذات المنطقة وفق ذات المصدر.

وتتوفر منطقة تيدكلت على مساحة فلاحية مسقية تفوق 12.000 هكتار موزعة بين بلديات إينغر وعين صالح وفقارة الزوى ي وتضم بساتين قديمة ومحيطات فلاحية جديدة ي حيث أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإستغلال الأمثل لهذه المساحة الفلاحية "الهامة".

كما قدمت لوزير القطاع حصيلة إنجازات محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية التي جسدت عمليات عبر 144 هكتار بولاية تمنراست لفائدة 72 مستفيدا ( إنجاز مناقب والتزود بالكهرباء الفلاحية وغيرها ) وأيضا تطوير نظام الإنتاج الواحات وثروة النخيل.

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وفي هذا الصدد شدد السيد عبد القادر بوعزقي على أهمية إعتماد إستراتيجية تحديد الأهداف في مجال استصلاح الأراضي مؤكدا ضمان المرافقة الكاملة للفلاحين بالمنطقة حيث سيتم كما أضاف-- تدعيم المديرية المنتدبة للفلاحة بعين صالح بكل الإمكانيات الضرورية لتحقيق هذا الهدف .

وفي معرض رده على بعض انشغالات فلاحي تيدكلت سيما ما تعلق منها بإشكالية تسويق المنتوجات الفلاحية دعا الوزير الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم داخل تعاونيات فلاحية بما سيساعد على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف انشغالاتهم .

كما تفقد المستثمرة الفلاحية عزاوي محمد بمحيط "جافو" التي تتربع على مساحة 15 هكتار مستغلة كليا وتضم نخيل وخضروات قبل أن يعاين مشروع إنجاز غرفة التبريد (4.000 متر مكعب ) التي تتربع على مساحة 3 هكتار بتكلفة تفوق 488 مليون دج .

وحث السيد بوعزقي على ضرورة الإسراع في استكمال هذا المشروع "الهام" إلى آجال شهر ديسمبر من هذه السنة كأقصى تقدير مبرزا الأهمية التي يكتسيها بخصوص توفير إمكانيات التخزين لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتجها المنطقة .

واختتم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري زيارته بمعاينة عملية استزراع أسماك المياه العذبة بمنطقة المالح حيث قدم له عرضا حول نشاط تربية المائيات بعين صالح .