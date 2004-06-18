سحب 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الأول من شهر رمضان

الجزائر- تم سحب مبلغ 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان مع تسجيل ذروة ب 4 ملايين عملية يوميا, حسبما علم يوم الاثنين لدى مؤسسة بريد الجزائر.

و اكد لوأج ذات المصدر ان "182 مليار دج هو المبلغ الاجمالي لعمليات السحب التي تمت على مستوى مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان الفضيل, مع تسجيل ذروات بلغت 4 مليون عملية يوميا".

و في هذا السياق اعتبرت مؤسسة بريد الجزائر ان الجهاز الذي وُضع مكن من "ضمان وفرة الاموال و استقرار الشبكة" حيث لم يواجه المواطنون "صعوبات لسحب اموالهم".

و بالنسبة للعشرة ايام الاخيرة من الشهر, تؤكد مؤسسة بريد الجزائر بانها "مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر, لا سيما مع فتح اهم مكاتب البريد في الليل (من الساعة 21 الى منتصف الليل) و التموين المتواصل للموزعات الالية و السهر على السير الحسن للشبكة و تعزيز بالنسبة لسكان العاصمة لاعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 مايو الماضي".

و تذكر المؤسسة ان هذا المكتب المتنقل هو الاول من نوعه, في انتظار انشاء 25 وحدة اخرى بالتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية, التي ستجول كامل ربوع الوطن خاصة داخل الفضاءات العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين خلال موسم الإصطياف.

و قد تم فتح مكتب بريد الجزائر المتنقل بمنتزه "الصابلات" بالعاصمة بمناسبة شهر رمضان مما مكن المواطنين المتوافدين على هذا المكان للاستجمام, من الاستفادة من مختلف الخدمات المالية والبريدية التي توفرها مؤسسة "بريد الجزائر" إلى غاية منتصف الليل على مستوى هذا الفضاء.

و يتمثل الهدف من هذه المبادرة في تمكين زبائن مؤسسة "بريد الجزائر" من الحصول على مختلف الخدمات المالية والبريدية في وقت قياسي بعيدا عن الضغط خاصة أن فترة رمضان تشهد إقبالا كبيرا نهارا على مكاتب البريد لسحب الأموال مع اقتراب عيد الفطر المبارك.