Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سحب 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الأول من شهر رمضان

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

الجزائر- تم سحب مبلغ 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال  النصف الاول من شهر رمضان مع تسجيل ذروة ب 4 ملايين عملية يوميا, حسبما علم  يوم الاثنين لدى مؤسسة بريد الجزائر.

و اكد لوأج ذات المصدر ان "182 مليار دج هو المبلغ الاجمالي لعمليات  السحب التي تمت على مستوى مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان الفضيل,  مع تسجيل ذروات بلغت 4 مليون عملية يوميا".

و في هذا السياق اعتبرت مؤسسة بريد الجزائر ان الجهاز الذي وُضع مكن من  "ضمان وفرة الاموال و استقرار الشبكة" حيث لم يواجه المواطنون "صعوبات لسحب  اموالهم".

و بالنسبة للعشرة ايام الاخيرة من الشهر, تؤكد مؤسسة بريد الجزائر  بانها "مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر, لا سيما  مع فتح اهم مكاتب البريد في الليل (من الساعة 21 الى منتصف الليل) و التموين  المتواصل للموزعات الالية و السهر على السير الحسن للشبكة و تعزيز بالنسبة  لسكان العاصمة لاعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 مايو الماضي".

و تذكر المؤسسة ان هذا المكتب المتنقل هو الاول من نوعه, في انتظار  انشاء 25 وحدة اخرى بالتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية, التي ستجول  كامل ربوع الوطن خاصة داخل الفضاءات العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا  للمواطنين خلال موسم الإصطياف.

و قد تم فتح مكتب بريد الجزائر المتنقل بمنتزه "الصابلات" بالعاصمة بمناسبة  شهر رمضان مما مكن المواطنين المتوافدين على هذا المكان للاستجمام, من  الاستفادة من مختلف الخدمات المالية والبريدية التي توفرها مؤسسة "بريد  الجزائر" إلى غاية منتصف الليل على مستوى هذا الفضاء.

و يتمثل الهدف من هذه المبادرة في تمكين زبائن مؤسسة "بريد الجزائر" من  الحصول على مختلف الخدمات المالية والبريدية في وقت قياسي بعيدا عن الضغط خاصة  أن فترة رمضان تشهد إقبالا كبيرا نهارا على مكاتب البريد لسحب الأموال مع  اقتراب عيد الفطر المبارك.

كلـمات مفتـاحيــة :
سحب 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الأول من شهر رمضان
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.06.04

وزير المجاهدين و سفير فرنسا يتفقان على التنسيق من أجل مواصلة عمل اللجان المشتركة

18.06.04

ارجاء الفصل في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الى الدورة المقبلة (بوحجة)

18.06.04

الاْردن: الملك عبد الله الثاني يقبل استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي بعد أربعة أيام من…

18.06.04

شباب الحزب الشعبي الأوروبي يدعو الى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

18.06.04

وزير الطاقة يشرف بتيبازة على ربط أزيد من 1400 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي

18.06.04

استحداث نظام "ايكوجمع" لتحفيز المؤسسات الصغيرة على تدوير ورسكلة البلاستيك (زرواطي)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.05.30

جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم ادراجها ضمن الحق الوقائي الاضافي

18.05.30

انتهاء امتحان شهادة التعليم المتوسط  

18.05.28

انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظروف عادية بالجزائر العاصمة

18.05.30

كرة القدم/ ودية (الجزائر- الرأس الأخضر): حتمية الفوز قبل الاختبار الصعب و الحقيقي أمام…

18.06.01

"جائزة التصدير 2017" تسلم لمؤسسة مختصة في تصدير مسحوق الخروب

18.05.30

جبهة التحرير الوطني: تغيير تشكيلة المكتب السياسي هدفه إعطاء "دفع جديد" للحركية داخل الحزب