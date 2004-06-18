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توقيف تاجري مخدرات بوهران بحوزتها 19 كغ من الكيف المعالج (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

الجزائر - تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاحد  بوهران من توقيف تاجري (2) مخدرات بحوزتهما 19 كغ من الكيف المعالج , فيما  أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان , النعامة وغرداية  66 مهاجرا غير شرعي من  جنسيات مختلفة , حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ,أوقفت  مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران (الناحية العسكرية الثانية) تاجري  (2) مخدرات بحوزتهما 19 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما حجزت مفرزة أخرى 2,3  طن من المواد الغذائية و745 لتر من مادة زيت المائدة ومركبتين (2) رباعيتي  الدفع بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)".

من جهة أخرى "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 66 مهاجرا غير شرعي من  جنسيات مختلفة بكل من  تلمسان والنعامة وغرداية, في حين أحبط عناصر الدرك  الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ 8 أشخاص بعنابة (الناحية العسكرية  الخامسة)".

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توقيف تاجري مخدرات بوهران بحوزتها 19 كغ من الكيف المعالج (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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