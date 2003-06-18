سكة حديدية: استهداف نقل ما يزيد عن 60 مليون مسافر و 17 مليون طن من البضائع سنويا

بومرداس - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلاني يوم الأحد ببومرداس بأن شبكة السكة الحديدية تستهدف نقل عبر خطوطها في أفاق 2021 - 2022 ما يزيد عن 60 مليون مسافر و 17 مليون طن من مختلف أنواع البضائع سنويا عبر الوطن.

و لتحقيق الهدف المذكور أوضح الوزير -على هامش زيارة تفقد و معاينة لعدد من المرافق و المشاريع عبر بلديات الولاية- انه تم توفير و تجنيد كل الوسائل الضرورية لذلك من خلال إعادة الاعتبار ل 202 قاطرة يجري حاليا وضعها على شبكة النقل و صيانة شبكة خطوط السكة الحديدية عبر الوطن ووضع في الخدمة و اقتناء 32 قاطرة من نوع "كوراديا".

كما يتم في هذا الإطار -يضيف الوزير- توسيع حجم شبكة السكة الحديدية عبر الوطن من خلال انجاز حاليا نحو 2.300 كلم من شبكة السكة الحديدية عبر كل اقليم الوطن تضاف إلى 4200 كلم حيز الاستغلال ليصل طول الشبكة في حدود 2030 إلى ما لا يقل عن 6300 كلم.

و في هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محطات نقل المسافرين من خلال النظافة و ضمان الصيانة للتجهيزات و المرافق و غيرها و هو الهاجس الذي يبقى قائما لتجاوز الاختلالات الموجودة في المجال -يقول الوزير- مضيفا بأن ذلك هو "جوهر السياسات" الجاري تنفيذها ميدانيا لفائدة المواطنين.

و لدى تفقده محطة القطار بمدينة بومرداس بعد إعادة تهيئتها أكد السيد زعلان على اهمية توفير كل المرافق و الخدمات المتنوعة للزبائن على غرار وكالات للبنوك و التأمينات و محلات تجارية لائقة و خلق على مستوى هذه المحطة الحيوية و غيرها من المحطات عبر الوطن حلقة ربط ما بين مختلف أنواع و أنماط النقل (حافلات نقل المسافرين و سيارات الأجرة).

"لا يكفي ان ننجز المرافق و بسرعة لأنه ليس الهدف المقصود في ظل تسجيل عجز في ثقافة الصيانة و النظافة", أضاف الوزير.

و في هذا الإطار و بعد استماعه لعرض حول قطاعي النقل و الأشغال العمومية بالولاية شدد الوزير على أهمية فتح المجال للمتعاملين الخواص و تشجيعهم من أجل الاستثمار في مجالات المتعلقة بالنقل العمومي على غرار الصيانة و إنجاز محطات نقل المسافرين خاصة و أن الولاية تسجل عجزا كبيرا في المجال .

" شهدنا عبر الوطن - يقول الوزير- تجارب ناجحة لمستثمرين خواص في المجال خاصة و أنهم يحترمون دفاتر الشروط و المجسمات الهندسية التي أعدها القطاع" .