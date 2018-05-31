حملة للتوعية من مخاطر حوادث المرور بمتنزه الصابلات بالجزائر العاصمة

الجزائر- أطلق المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق, مساء يوم الأربعاء بمتنزه الصابلات بالجزائر العاصمة, حملة جوارية للتوعية من مخاطر حوادث المرور والحد منها خلال شهر رمضان الفضيل .

وتتضمن هذه الحملة التي تدوم الى غاية نهاية الشهر الكريم عدة نشاطات جوارية على مستوى فضاء منتزه الصابلات بهدف قضاء شهر رمضان دون حوادث المرور " خاصة خلال الأوقات التي تسبق موعد الإفطار وبعده " حسبما أفاد به رئيس المركز نايت الحسين أحمد .

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كما تتضمن هذه الحملة أيضا حسب --المصدر ذاته ورشات موجهة للأطفال وتتضمن " دورس تطبيقية لقواعد المرور والسياقة " وجاء استهداف فئة الأطفال "باعتبارهم سائقين المستقبل كما يمثلون فئة معتبرة من المشاة " .

ويتضمن هذا الفضاء الذي لقي استحسان العائلات التي ترتاد بكثرة على فضاء الصابلات في السهرات الرمضانية فضاء جناح خاص بالشباب يشرف عليه مختصون في فنون السياقة , ويستعين في تلقين دروس السياقة والوقاية من حوادث المرور بوسائل تكنولوجية متطورة منها شاشات ثلاثية الأبعاد .

و يوزع المركز على رواد منتزه الصابلات خاصة السياق مطويات إعلامية توعية بعنوان (انا صائم وبقانون المرور ملتزم) تتضمن تدابير وارشادات موجهة للسواق خلال شهر الصيام.

وقد أطلق المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق حسب ما أفاد به رئيسه, حملات مماثلة عبر عدة ولايات بمناسبة الشهر الفضيل منها ورقلة عين تموشنت وسيدي بلعباس, ومن المقرر أن يطلق حملته الوقائية الخاصة بموسم الاصطياف يوم 15 جوان القادم مع " التركيز على الولايات الساحلية " التي تعرف ارتفاعا كبيرا في حركة المرور .