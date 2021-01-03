النيجر: مقتل أكثر من 70 مدنيا في هجمات إرهابية استهدفت قريتين

نيامي - قتل أكثر من 70 مدنيا وأصيب آخرون، أمس السبت، في هجمات إرهابية متزامنة ضد أهالي قريتين في غرب النيجر، الواقعة في غرب إفريقيا، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وأفاد وزير الداخلية النيجيري ألكاش ألهادا، في تصريحات صحفية، بأن "الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري" غرب البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية، أن نحو 49 قرويا قتلوا وأصيب 17 شخصا في هجوم استهدف قرية /تشومبانجو/".

وأضاف مصدر ثاني، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية في النيجر ، أن "نحو 30 قرويا آخر قتلوا في هجوم مماثل استهدف قرية /زارومداريي/".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.

وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، أودت بحياة مئات المدنيين خاصة في المناطق الحدودية الغربية والحدود الجنوبية.

وتشهد النيجر، التي تعد إحدى دول منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، هجمات متزايدة في ظل سعي الجماعات الإرهابية للسيطرة على المنطقة.‎

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تجري فيه عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات السابع والعشرين من ديسمبر الماضي.‎

وتظهر النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، السبت، تقدم الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم في سباق الحصول على مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان).