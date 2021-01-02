الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الجيش الملكي المغربي

و أوضح البيان رقم ال50 أن "القصف المركز والمدمر الذي استهداف مواقع عديدة من الجدار الرملي على مدار الاسبوع المنصرم, خلف دمارا كليا في بعض قواعد الاحتلال المغربي المنتشرة على طول الجدار الرملي", مضيفا أن "وحدات الجيش الصحراوي شنت الخميس, قصفا مدمرا تركزت نيرانه على قواعد الجيش الملكي المغربي المتخندقة في منطقة روس اودي الصفى قطاع السمارة بالإضافة الى قصف منطقة ام الدقن قطاع البكاري, مرتين متتاليتين".
"كما استهدفت وحدات الجيش الصحراوي , قواعد الجيش الملكي المغربي في منطقة الشيظمية قطاع المحبس وفي منطقة تنوشاد قطاع المحبس وفي الحزام الرملي في منطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية" , -بحسب البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
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هذا وتواصل وحدات الجيش الصحراوي اعمالها القتالية النوعية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة خلف الجدار الرملي, يختتم البيان.