Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هيومن راتس ووتش: المغرب يطبق نفس الأساليب التي تنتهجها إسرائيل في إحتلاله للصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
هيومن راتس ووتش: المغرب يطبق نفس الأساليب التي تنتهجها إسرائيل في إحتلاله للصحراء الغربية

واشنطن - أكد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتس ووتش، كينيث روث، أن المغرب يطبق نفس الأساليب التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في محاولة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن إعلان ترامب لا يغير وضع الصحراء الغربية كإقليم تحت الاستعمار.

وأبرز المسؤول، في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر، أن معاملة المغرب للصحراويين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية "هي في بعض النواحي مثل معاملة إسرائيل للفلسطينيين".

وأوضح أنه "على مر السنين، استخدم المغرب الإعانات والإعفاءات الضريبية لإقناع الآلاف من شعبه بالانتقال" إلى الاراضي الصحراوية المحتلة في "محاولة لتعزيز سيطرته".

وجدد كينيث روث التأكيد على أن "إعلان ترامب لا يغير وضع الصحراء الغربية كإقليم تحت الاستعمار".

وأبرزت المنظمة الأمريكية مرارا أن قوات الاحتلال المغربية ضيقت الخناق على المناضلين من أجل استقلال الصحراء الغربية، خاصة بعد عدوانها على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة في الكركرات في 13 نوفمبر الماضي.

وأدانت المنظمة ممارسات الاحتلال المغربي واستخدام القوة ضد أي مظاهرات، ومنع تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، والاعتداء على المناضلين في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنهم وإصدار أحكاما ضدهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، بما في ذلك التعذيب.

آخر تعديل على الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 18:38
كلـمات مفتـاحيــة :
هيومن راتس ووتش: المغرب يطبق نفس الأساليب التي تنتهجها إسرائيل في إحتلاله للصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

21.01.01

البليدة: جهود لإنقاذ نحو 12 عائلة عالقة داخل مركبتها بأعالي جبال الشريعة

21.01.01

البويرة: العشرات من سائقي السيارات عالقين بسبب الثلوج المتساقطة على مرتفعات تيكجدة

21.01.01

هيومن راتس ووتش: المغرب يطبق نفس الأساليب التي تنتهجها إسرائيل في إحتلاله للصحراء الغربية

21.01.01

المغرب يحاول إخفاء حالة الحرب وقوة الجيش الصحراوي

21.01.01

وفاق سطيف يدعم مركزه في الصدارة، ومولودية الجزائر تفوز بلقاء "العميدين"

21.01.01

كوفيد-19 : تسجيل 287 إصابة جديدة، 268 حالة شفاء و 6 وفيات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.30

رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 