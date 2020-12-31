كوفيد-19: إعادة تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي في 29 ولاية لمدة 15 يوما -

النقل البري ما بين الولايات: استئناف تدريجي للنشاط ابتداء من يوم الجمعة -

السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية -

كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية -

تواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل الاحتلال المغربي لليوم 49 على التوالي -

الجزائر توقع صفقة مع مخبر روسي لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا -

صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري -

سيتال دخول مرحلة الاختبار لترامواي مستغانم المنتج محليًا -

شخصيات وهيئات وطنية تعبر عن إرتياحها لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن -

الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على شبيبة سكيكدة (3-2) و شبيبة القبائل على عين مليلة (1-0) -

كرة السلة: استئناف محتمل للمنافسة سيتأثر بالوضعية المالية الصعبة للأندية -

ترقب سقوط أمطار رعدية على كل من تمنراست وايليزي ابتداء من صبيحة غد الجمعة -

التجارب الأولية لعربات ترامواي مستغانم تعد إيجابية -

قانون المالية 2021: تحفيزات جديدة من اجل تشجيع الاستثمار ورفع الصادرات خارج المحروقات -

مسابقة أحسن فيديو توعوي حول كورونا بسطيف: تتويج البيت الأبيض لحمزة غانم من المسيلة -

مجلس قضاء الجزائر العاصمة: تأييد أحكام السجن النافذ في حق الإخوة كونيناف -

البليدة: دعوة المواطنين إلى تفادي الصعود الى جبال الشريعة نهاية الأسبوع -

كوفيد-19 : تسجيل 299 إصابة جديدة، 272 حالة شفاء و 5 وفيات -

في رسالة له بمناسبة السنة الجديدة: بابا الفاتيكان يدعو إلى تعزيز مسار السلام عبر العالم -