تواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل الاحتلال المغربي لليوم 49 على التوالي

وجاء في البيان رقم 49 للوزارة، ان "قوات الجيش الصحراوي نفذت الثلاثاء المنصرم قصفا عنيفا باغتت فيه قواعد الاحتلال المغربي المتخندقة في ذات الجدار بمنطقة اكيب النص قطاع اوسرد"، حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم.
وأضاف البيان، ان "الجيش الصحراوي قد استهدف امس قواعد الجيش الملكي المغربي في عدة مواقع على غرار منطقة منطقة فدرة لغراب قطاع حوزة التي تعرضت للقصف مرتين متتاليتين".
كما استهدف قصف مدمر -حسب ذات المصدر- "قواعد جنود الاحتلال المتخندقة في منطقتي لكصيبيين قطاع الفرسية و قطاع البكاري".
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أما اليوم، فأبرز البيان ان "الجيش الصحراوي قد استهدف بالقصف العنيف عدة نقاط على غرار قطاع المحبس و تنوشاد قطاع المحبس و كذا منطقة روس لفريرينة قطاع السمارة".
وأضاف البيان ايضا ان "قصفا عنيفا استهدف أربعة قواعد الاحتلال المغربي، متخندقة في كل من منطقة سبخة العكريش قطاع السمارة، منطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية وكذا منطقة اكويرة ابروك قطاع حوزة و اخيرا منطقة اعظيم ام اجلود قطاع اوسرد".
و نوّه البيان ذاته الى ان "هذه الهجمات قد خلفت دمارا وخسائر في صفوف جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار الهش، فيما يواصل الجيش الصحراوي اعماله القتالية".