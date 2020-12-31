قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 4600 فلسطيني عام 2020

رام الله - كشف تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية, يوم الخميس, أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4634 فلسطيني خلال سنة 2020 بينهم (543) قاصرا.

وكشفت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين, نادي الأسير الفلسطيني, ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان, ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان), في تقريرها السنوي أن "سلطات الاحتلال واصلت خلال سنة 2020, سياسة التنكيل الممنهج والانتهاكات المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية, كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني".

ووفقا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى, فإن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 4634 فلسطينيا خلال السنة المنقضية, بينهم 543 طفلا و128 امرأة, ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 1114 أمر.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري حوالي 4400 أسير, بينهم 40 أسيرة, فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في نحو (170) طفلا, وعدد المعتقلين الإداريين نحو 380 معتقلا, فيما وصل عدد "شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا,بعد وفاة أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم" .

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ويوضح ذات التقرير, أن عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد إلى 543 أسيرا, منهم خمسة أسرى حكم عليهم خلال العام الجاري, وأعلى حكم يتعلق بالأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدا.

ووصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة و بحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة, من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاما وهو أكبر الأسرى سنا.

وحسب ذات المصدر, فإن عدد الأسرى الذين لقوا حتفهم بسبب إجراءات الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) من قبل سلطات الاحتلال, وهي جزء من سياسته الثابتة والممنهجة, قد بلغ 71 أسيرا منذ عام 1967, كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين ثمانية 8 أسرى استشهدوا داخل السجون.

وقد بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو , 26 أسيرا, أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل, والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.