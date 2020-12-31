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ليبيا : ملتقى الحوار السياسي يعلن عن تشكيل "اللجنة الاستشارية" الأسبوع المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 12:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

طرابلس - أعلن ملتقى الحوار الليبي السياسي, عن مخرجات اجتماعه, الأربعاء, التي جاء في مقدمتها الاتفاق على تشكيل "لجنة استشارية" من أعضائه الأسبوع المقبل.

ومن المزمع أن تضم اللجنة الاستشارية 15 عضوا لحل الانسداد الحاصل حول آلية اختيار السلطة التنفيذية, في حين ألزمت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا, ستيفاني وليامز, الأعضاء, بتقديم أسماء مقترحة للجنة الاستشارية في غضون يومين فقط, بحسب وسائل إعلام محلية.

وعقد الحوار الليبي جلسة أمس بدعوة من المبعوثة الأممية بالإنابة, التي استمعت إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عنه لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات.

وقالت وليامز في الاجتماع "موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021, والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما".

وأضافت "لا يمكننا الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية. لدينا هدف واضح وهو الانتخابات", وقالت "أرى أننا نحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار, لتساعدنا وتساعدكم في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية‎".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, أعلنت في 18 ديسمبر, عن تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي, لوضع قانون للانتخابات المقررة في 2021.

واختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى التي انعقدت بشكل مباشر في تونس, منتصف نوفمبر الماضي, وأعلنت خلالها البعثة الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق في العام 2011, بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من طرف المجتمع الدولي, وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر.

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 12:19
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ليبيا : ملتقى الحوار السياسي يعلن عن تشكيل "اللجنة الاستشارية" الأسبوع المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 12:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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