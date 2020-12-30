الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 48 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصف معاقل جنود الاحتلال المغربي وتدمير تخندقاتهم في الجدار الرملي او ما يعرف بجدار "الذل و العار المغربي" لليوم 48 على التوالي، مخلفة دمارا كبيرا في قواعده وتمركزاته، حسب بيان صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان رقم 48، ان "وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي يوم أمس مستهدفة ثلاث مناطق وهي منطقة لخشيبي قطاع حوزة و روس تارقانت منطقة حوزة وكذا منطقة اوديات اشديدة قطاع الفرسية".

وأضاف البيان ان "الجيش الصحراوي قد شن هجومات اليوم، استهدفت عدة نقاط لتواجد قوات الاحتلال المغربي، على غرار منطقة امقلي الدشرة قطاع امقالا ومنطقة روس السبطي قطاع المحبس و كذا منطقة روس اودي امركبة قطاع المحبس".

إقرأيضا: الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 47 على التوالي وأشار بيان وزارة الدفاع الصحراوية ايضا، ان "قصفا عنيفا قد استهدف قوات الاحتلال المغربي في منطقة لثراثيات قطاع القلتة".

وقد خلفت هذه الهجمات حسب البيان، "هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها، فيما "يواصل الجيش الصحراوي اعماله القتالية النوعية مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار الذل والعار المغربي".