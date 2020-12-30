Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسير مدني ضمن مجموعة "أكديم إزيك" يشرع في إضراب عن الطعام

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات

السجن المحلي تيفلت 2 (المغرب)- يشرع الأسير المدني الصحراوي, محمد لمين عابدين هدي, ضمن مجموعة أسرى "أكديم إزيك" و المتواجد بسجن "تيفلت 2" شرق الرباط, يوم الأربعاء, في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة‎ احتجاجا على ظروف اعتقاله, حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.

وأوضحت (واص) أن شقيقة الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي قد أطلعت الرابطة من خلال إفادة لها على الظروف الإعتقالية لأخيها. وقالت أن شقيقها -المحكوم عليه ب 25 سنة سجنا-, و منذ الاثنين الماضي بات عرضة لاستفزازات قصد إرغامه على عدم خوض أية أشكال احتجاجية‎.

وقد ندد الأسير المدني الصحراوي, محمد لمين عابدين هدي, بكل الإجراءات التعسفية و الاستفزازية التي تمارس في حقه من طرف إدارة السجن المذكور والموظفين التابعين لها وتجاهل الجهات المعنية  للشكاوي التي تقدم بها.

اقرأ أيضا :  الموقف الأمريكي تراجع بعد الزخم الدولي حول شرعية القضية الصحراوية

و يتواجد الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي بسجن "تيفلت 2 "شرق الرباط بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته للسجن 25 سنة, كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان ك"هيومن رايس ووتش" و"أمنيستي أنترنسيوتال" على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم أكديم إزيك نوفمبر من سنة 2010 شرق مدينة العيون الصحراوية المحتلة‎.

للتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:50
كلـمات مفتـاحيــة :
أسير مدني ضمن مجموعة "أكديم إزيك" يشرع في إضراب عن الطعام
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.30

كرة القدم/دورة شمال افريقيا لأقل من 17 عاما: الجزائر تستهل المنافسة أمام ليبيا في 8 …

20.12.30

مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن

20.12.30

جراد يعرب عن سروره بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن معافى

20.12.30

وهران : تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 144 كلغ من الكيف المعالج

20.12.30

شبكة دولية لتهريب السيارات بتيبازة: 74 متورطا منهم موظفين عموميين

20.12.30

الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): م. الجزائر - ش. قسنطينة في الواجهة و الرائد في خطر…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"