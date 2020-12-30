أسير مدني ضمن مجموعة "أكديم إزيك" يشرع في إضراب عن الطعام

وأوضحت (واص) أن شقيقة الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي قد أطلعت الرابطة من خلال إفادة لها على الظروف الإعتقالية لأخيها. وقالت أن شقيقها -المحكوم عليه ب 25 سنة سجنا-, و منذ الاثنين الماضي بات عرضة لاستفزازات قصد إرغامه على عدم خوض أية أشكال احتجاجية.
وقد ندد الأسير المدني الصحراوي, محمد لمين عابدين هدي, بكل الإجراءات التعسفية و الاستفزازية التي تمارس في حقه من طرف إدارة السجن المذكور والموظفين التابعين لها وتجاهل الجهات المعنية للشكاوي التي تقدم بها.
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و يتواجد الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي بسجن "تيفلت 2 "شرق الرباط بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته للسجن 25 سنة, كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان ك"هيومن رايس ووتش" و"أمنيستي أنترنسيوتال" على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم أكديم إزيك نوفمبر من سنة 2010 شرق مدينة العيون الصحراوية المحتلة.
للتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة.