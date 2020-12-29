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الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 47 على التوالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 47 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت  قواعد الاحتلال المغربي و وتمركزاته في الجدار الرملي او ما يعرف ب"جدار الذل والعار"، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

 وأفاد البيان رقم 47 الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء، ان "قوات جيش التحرير الصحراوي قصفت يوم أمس تخندقات جنود الاحتلال المغربي في عدة مواقع على غرار منطقة لعكد في قطاع المحبس، منطقة اكويرة ولد ابلال في قطاع المحبس و كذا منطقة  اكرارة لحديد قطاع الفرسية".

وأضاف ذات البيان، ان "قصفا شديدا نفذته  قوات الجيش الصحراوي في  منطقة لحريشة بقطاع حوزة و كذا  منطقة روس فدرة التمات بنفس القطاع".

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كما "قصفت قوات الجيش الصحراوي قواعد للاحتلال المغربي قصفا مدمر في ثلاث مناطق أخرى و هي منطقة امكلي النبكة بقطاع امكالا، منطقة كلب اظليم بقطاع اوسرد، منطقة ام ادكن بقطاع ام ادريكة مرتين".

أما بالنسبة لليوم، فجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، ان "قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد نفذت هجوماتها على عدة مواقع من الحزام الرملي على غرار منطقة تندكم بقطاع ام ادريكة و منطقة تنوشاد بقطاع المحبس".

وأضاف البيان ان "قصفا مدمرا استهدف قواعد جيش الاحتلال المغربي المتمركزة في منطقة فدرة المرس بقطاع حوزة و منطقة بنكرات بقطاع السمارة".

وتتواصل هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات.

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الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 47 على التوالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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