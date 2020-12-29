Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المغرب: رفع دعوى قضائية للطعن بقرار النظام التطبيع مع الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 10:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

 الرباط - تقدمت شخصيات مغربية و محامون بدعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط, يوم الإثنين, للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع, حسبما أوردته مصادر إعلامية يوم الثلاثاء.

ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني, وشخصيات أخرى, طعنا لدى محكمة النقض, باتفاقية التطبيع. واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع "مخالفة للنظام العام المغربي, ولمقتضيات الدستور, ولميثاق الأمم المتحدة, و لاتفاقية فيينا للمعاهدات, والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية".

وجاء تطبيع المغرب كصفقة مقايضة مع الولايات المتحدة, إذ قامت الأخيرة باليوم ذاته بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, في خطوة منافية للقانون الدولي استنكرها المجتمع داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.

اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: تقاعس كل من فرنسا و إسبانيا مع المحتل المغربي

ويحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لعب آخر أوراقه ضمن سياسته قبل مغادرته منصبه في ال20 يناير القادم, وهو ما رأت فيه العديد من الاوساط السياسية الدولية وحتى من داخل الولايات المتحدة ومراقبين, أنها لن تصلح لما بعد هذا التاريخ.

كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب: رفع دعوى قضائية للطعن بقرار النظام التطبيع مع الكيان الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 10:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.29

أم البواقي : حجز أزيد من 1400 خرطوشة من الصنف الخامس ببلدية عين مليلة

20.12.29

الألعاب المتوسطية وهران 2022 : رفع عراقيل جديدة لإتمام المشاريع الرياضية في آجالها

20.12.29

تعيين رئيس جديد للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين

20.12.29

التطبيع مع الكيان الصهيوني : سياسة اعتمدتها أنظمة ضد ارادة شعوبها

20.12.29

المغرب: رفع دعوى قضائية للطعن بقرار النظام التطبيع مع الكيان الصهيوني

20.12.29

أمطار غزيرة مرتقبة بولايات وسط و غرب الوطن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.28

كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30