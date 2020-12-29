بوركينافاسو : تنصيب الرئيس كريستيان كابوري لولاية ثانية

وخلال حفل رسمي أقيم بحضور العديد من الضيوف، من بينهم عشرة رؤساء دول إفريقية، تعهد الرئيس كابوري، على الخصوص، باستتباب "الأمن والاستقرار" في هذا البلد الغرب إفريقي الذي يتعرض لهجمات مسلحة.
وأكد السيد كابوري (63 سنة)، الذي انتخب في عام 2015، وأعيد انتخابه في نوفمبر الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الجولة الأولى بنسبة 57,87 في المائة من الأصوات، عزمه على كسب رهان أمن واستقرار البلاد وضمان عودة النازحين.
وشدد على أن بلاده "كانت خلال السنوات الخمس الماضية هدفا للجماعات الإرهابية المسلحة التي قوضت أعمالها جهودنا التنموية وتماسكنا الاجتماعي وتعايشنا".