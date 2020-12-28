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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي لليوم 46 على التوالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 19:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي لليوم 46 على التوالي

بئر لحلو - تتواصل هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربي  لليوم السادس والأربعين على التوالي، حسب البيان الصادر يوم الإثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و جاء في البيان رقم 45، اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، ان "وحدات الجيش الصحراوي قصفت يوم أمس مواقع قوات الاحتلال المغربي في عدة مناطق على غرار قطاع الفرسية و منطقة أكرارة الرمث بنفس القطاع".

و أضاف البيان ان" قصفا مركزا استهدف ثلاث مناطق اخرى يتواجد بها تخندقات قوات الاحتلال المغربي وهي منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، و منطقتي خنكة السكوم و الْغَشْوَة بقطاع السمارة".

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و جاء في البيان ايضا ان "قصفا استهدف قواعد قوات الاحتلال المغربي، اليوم، حيث قصفت وحدات الجيش الصحراوي منطقتي أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة و منطقة أحْرَيْشَةْ ديرت بقطاع حوزة، بالإضافة الى قطاع أم أدريكة مكان تواجد تخندقات جنود الاحتلال المغربي".

وتتواصل هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات.

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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي لليوم 46 على التوالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 19:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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