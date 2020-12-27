الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 45 على التوالي

بئر لحلو - شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس السبت واليوم الأحد، تسعة هجومات ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية على جدار العار، حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان رقم 45، الذي أوردته وكالة الإنباء الصحراوية (واص) اليوم الاحد، أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة استهدفت حفر وتخندقات جنود الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار"، حيث "شهد يومَ أمس وليلةَ البارحة هجومات مركزة استهدفت نقاط تمركز الجيش المغربي في عدة مناطق على غرار منطقة دومس بقطاع البكاري، منطقة الْغَشْوَة بقطاع السمارة".

وأضاف البيان ان "وحدات جيش التحرير الصحراوي قصفت اليوم نقاط تخندق جنود الاحتلال المغربي في كل من روس لفريرينة بقطاع السمارة و روس الشيظمية بقطاع المحبس".

كما استهدف قصف مكثف مقر قيادة قوات الاحتلال المغربي في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، حسب نفس المصدر.

إقرأ أيضا: الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي

وأكد البيان أيضا، أن قصفا آخر استهدف معاقل قوات الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وبحسب الوزارة فان قصفا مركزا استهدف ثلاث مناطق اخرى وهي منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، منطقة لَثْرَاثياتْ بقطاع الكلتة و منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

وتتواصل هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات.