Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 45 على التوالي

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 19:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 45 على التوالي

بئر لحلو -  شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس السبت واليوم الأحد، تسعة هجومات ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية على جدار العار، حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان رقم 45، الذي أوردته وكالة الإنباء الصحراوية (واص) اليوم الاحد، أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة استهدفت حفر وتخندقات جنود الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار"، حيث "شهد يومَ أمس وليلةَ البارحة هجومات مركزة استهدفت نقاط تمركز الجيش المغربي في عدة مناطق على غرار منطقة دومس بقطاع البكاري، منطقة الْغَشْوَة بقطاع السمارة".

وأضاف البيان ان "وحدات جيش التحرير الصحراوي قصفت اليوم نقاط تخندق جنود الاحتلال المغربي في كل من روس لفريرينة بقطاع السمارة و روس الشيظمية بقطاع المحبس".

كما استهدف قصف مكثف مقر قيادة قوات الاحتلال المغربي  في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، حسب نفس المصدر.

إقرأ أيضا: الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي

وأكد البيان أيضا، أن قصفا آخر استهدف معاقل قوات الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وبحسب الوزارة فان قصفا مركزا استهدف  ثلاث مناطق اخرى وهي  منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، منطقة لَثْرَاثياتْ بقطاع الكلتة و منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

وتتواصل هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات.

آخر تعديل على الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 19:19
كلـمات مفتـاحيــة :
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 45 على التوالي
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 19:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.27

رصد 110 مليار دج لتنمية مناطق الظل على مستوى الوطني خلال سنة 2021

20.12.27

الحكومة الصحراوية تطالب المحتل المغربي الكف عن الاستهداف الانتقامي للمدنيين الصحراويين

20.12.27

الحكومة الصحراوية تطالب المحتل المغربي الكف عن الاستهداف الانتقامي للمدنيين الصحراويين

20.12.27

إتفاق بين المربين والمحولين لشراء الحليب الطازج بسعر 50 دينارا للتر

20.12.27

استئناف محاكمة الإخوة كونيناف: ملف الإدانة "غير متماسك" (هيئة الدفاع)

20.12.27

ترجمة رواية "مشهد صيد" لمحمد مغاني إلى الايطالية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.24

وزارة الداخلية: إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي