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الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 09:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي

بئر لحلو- واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضرباتها على جحور جنود الاحتلال المغربي المتخندقين في مواقع متفرقة من الجدار الرملي في منطقة الكركرات لليوم الرابع  و الأربعين على التوالي , حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وذكر البيان العسكري  رقم 44 , الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أنه خلال يوم امس والليلة الماضية, "قصفت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الاحتلال في  منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين, وفي منطقة تنوشاد بقطاع المحبس,  وبمنطقة خن?ة الشيظمية بقطاع المحبس".

وأَكد البيان أن القصف "العنيف لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي , استهدف أيضا  مركز جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمناطق روس لفرارين بقطاع السمارة, وفدرة التمات بقطاع حوزة , و ألفيعيين  بقطاع الفرسية فضلا عن استهداف نقاط تواجد جنود الاحتلال  بمنطقة تنيليك بقطاع البكاري وتمكنوا من تدمير رادار للعدو بشكل كامل".

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وبحسب المصدر ذاته تم نهارَ امس قصف "جحور وتخندقات قوات الاحتلال في  منطقة روس لفرارين بقطاع السمارة, وبمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية وبمنطقة روس أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة".

وتتوالى هجمات  جيش التحرير الشعبي الصحراوي  مستهدفة معاقل جيش الاحتلال المغربي الذي "يتكبد الخسائر كل يوم على طول جدار الذل والعار", يختتم البيان.

آخر تعديل على الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 10:03
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الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 09:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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