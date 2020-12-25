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الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 43 على التوالي

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 17:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 43 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - تواصلت هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي, ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار, وذلك لليوم الثالث و الأربعين, حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان رقم 43, اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), "ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات إستهدفت جحور جيش الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار".

وحسب نفس المصدر فقد "قصفت أمس الخميس وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي عدة مواقع لجيش الاحتلال المغربي على غرار منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و منطقة ملب أظليم بقطاع تشلة وتنيليك بقطاع البكاري".

كما "استهدف الجيش الصحراوي اليوم مواقع العدو في منطقة روس لَفريرينة بقطاع السمارة ومنطقة تندكدَة بقطاع البكاري و كذا جحور قوات العدو في منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية", حسب البيان.

و"تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يختتم بيان وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 17:59
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الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 43 على التوالي
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 17:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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