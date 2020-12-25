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تنس/الدورة الدولية بالمنستير : اقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 84 مرات
تنس/الدورة الدولية بالمنستير : اقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي

تونس - أقصيت اللاعبة الجزائرية إيناس إيبو من الدور ربع النهائي للدورة الدولية للسيدات بالمنستير (تونس), الجارية من 21 إلى 27 ديسمبر, عقب انهزامها أمام البوسنية آنيتا هوساريتش بمجموعتين نظيفتين (4-6 و 4-6).

وتعتبر هذه الهزيمة قاسية للاعبة البالغة من العمر (21 سنة) والعائدة للمنافسة بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة.

وكانت إيبو قد فازت في الدور الأول أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2,-6-2 ثم على التونسية مونة بوزغارو بنتيجة 6-2 6-2 في الدور الثاني الخميس.

اقرأ أيضا :      تنس/الدورة الدولية منستير (الجدول النهائي) : الجزائرية إيبو تتأهل للدور ربع النهائي

و تعرف هذه الدورة الجارية على أرضية سريعة, مشاركة عدد من اللاعبات ذات تصنيف جيد على غرار الاسبانية مورية باربزاس دياز (المصنفة 232 عالميا و رأس المجموعة الأولى في دورة المنستير.

آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:48
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تنس/الدورة الدولية بالمنستير : اقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 84 مرة   شارك

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