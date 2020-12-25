مالي : وفاة زعيم المعارضة سومايلا سيسي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

باماكو - أعلنت عائلة زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسي, يوم الجمعة, أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك عقب شهرين من إطلاق سراحه بعد تعرضه لعملية اختطاف من قبل ارهابيين.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلته قوله "أن سومايلا سيسى /71 عاما/ توفي في فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا".

و أكد مسؤول في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية و الديمقراطية" الذي ينتمي إليه سومايلا سيسي خبر وفاته الذي تلقاه من زوجته, حسبما أوضح في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية.

وكان قد تم اختطاف سومايلا سيسي في 25 مارس الماضي خلال مشاركته في الحملة الانتخابية في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو" تحسبا للانتخابات التشريعية, في عملية وصفت بأنها " غير مسبوقة" تطال شخصية سياسية بهذا المستوى.

و تم اطلاق سراح زعيم المعارضة في مالي في شهر أكتوبر الماضي في اطار صفقة لتبادل الرهائن.