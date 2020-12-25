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مالي : وفاة زعيم المعارضة سومايلا سيسي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 14:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

باماكو - أعلنت عائلة زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسي, يوم الجمعة, أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك عقب شهرين من إطلاق سراحه بعد تعرضه لعملية اختطاف من قبل ارهابيين.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلته قوله "أن سومايلا سيسى /71 عاما/ توفي في فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا".

و أكد مسؤول في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية و الديمقراطية" الذي ينتمي إليه سومايلا سيسي خبر وفاته الذي تلقاه من زوجته, حسبما أوضح في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية.

وكان قد تم اختطاف سومايلا سيسي في 25 مارس الماضي خلال مشاركته في الحملة الانتخابية في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو" تحسبا للانتخابات التشريعية, في عملية وصفت بأنها " غير مسبوقة" تطال شخصية سياسية بهذا المستوى.

و تم اطلاق سراح زعيم المعارضة في مالي في شهر أكتوبر الماضي في اطار صفقة لتبادل الرهائن.

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مالي : وفاة زعيم المعارضة سومايلا سيسي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 14:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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