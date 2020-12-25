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ليبيا: البعثة الأممية تحث الليبيين على توحيد الجهود بهدف الوصول إلى الانتخابات العامة

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 11:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

طرابلس - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عموم الليبيين لتوحيد جهودهم بهدف الوصول إلى الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأشادت البعثة الأممية في بيان بأهمية التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الـ69 لاستقلال .

وقالت البعثة "يحتفل الليبيون بالذكرى 69 لاستقلال بلادهم هذا العام وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر 2021"، مشددة على ضرورة استثمار الظروف الطيبة التي تسود البلاد حاليا لمراكمة المكاسب المنجزة، والدفع بمسار انتهاء الاقتتال حتى نهايته.

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واعتبرت أن ما تحقق خلال الأسابيع الأخيرة من توافقات بين الفرقاء "يعد منطلقا جيدا للمضي نحو توافقات أخرى تقود الليبيين إلى بر الأمان"، مشيرة إلى أنها تنظر للمستقبل في ليبيا "بصورة ايجابية وأكثر وضوحا لاسيما أنه لم يتبقى سوى عام واحد على تنظيم أول انتخابات حرة في البلاد بعد الثورة".

ووقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 من أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.   

وأعقبها انطلاق ملتقى الحوار السياسي بمشاركة 75 شخصية ليبية بتونس في 9 من نوفمبر الماضي، وأسفر في جولته الأولى عن توافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021، الذي يصادف مع حلول الذكرى الـ70 لنيل ليبيا استقلالها.

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ليبيا: البعثة الأممية تحث الليبيين على توحيد الجهود بهدف الوصول إلى الانتخابات العامة
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 11:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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