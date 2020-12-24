إيطاليا تنفي عزمها فتح قنصلية في الصحراء الغربية المحتلة

وجاء في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية "بخصوص المعلومة التي نقلتها المجلة الاسبانية الالكترونية +أل إسبانيول+ حول الفتح المرتقب لقنصلية إيطالية بالصحراء الغربية، تفند وزارة الخارجية أن تكون هناك أي نية حاليا بخصوص هذا الأمر".

ويحاول النظام المغربي منذ أشهر إقناع بعض الدول بفتح قنصليات بالصحراء الغربية، وهي طريقة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على هذه الأراضي التي تعتبرها الامم المتحدة إقليما غير مستقل.

وحسب المذكرة فإن "إيطاليا تتابع باهتمام بالغ قضية الصحراء الغربية وتضمن الدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة".

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وكانت الخارجية البرتغالية قد نفت على تويتر خبر نقله نفس الموقع الاسباني مفاده عزم حكومة لشبونة "فتح قنصلية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية",مؤكدة أن "الأنباء المتداولة بشأن عزم البرتغال فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية هي أخبار كاذبة وغير صحيحة" و استبعدت أن يكون للحكومة البرتغالية "أية نوايا في هذا الجانب".

كما أكدت البرتغال أن موقفها بشأن الصحراء الغربية "لم يتغير" وهي "تدعم مسار المفاوضات في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي ,دائم ومقبول, ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".