الصحراء الغربية: البرتغال تجدد دعمها للجهود الهادفة إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن

لشبونة - أكدت البرتغال أن موقفها من القضية الصحراوية "لم يتغير" وجددت دعمها "القوي" للجهود الأممية الهادفة الى استئناف المفاوضات بشأن النزاع في الصحراء الغربية "في إطار الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الامن".

وشددت وزارة الخارجية البرتغالية، في بيان لها أمس الاربعاء أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بأن موقف البرتغال بشأن الصحراء الغربية "لم يتغير" وهي "تدعم مسار المفاوضات في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، دائم ومقبول، ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وجاء موقف البرتغال في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية الداعية إلى "ضرورة إحترام الشرعية و القانون الدوليين وقرارات مجلس الأمن ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة" الخاصة بتصفية الاستعمار و بضرورة ايجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية المدرجة على أجندة اللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار.

وتوالت تلك النداءات بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول بين طرفي النزاع منذ عام 1991 و عقب تنفيذ جيشه في 13 نوفمبر الماضي لعملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين سلميين في المنطقة العازلة قرب الكركرات.