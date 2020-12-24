Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: البرتغال تجدد دعمها للجهود الهادفة إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 12:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الصحراء الغربية: البرتغال تجدد دعمها للجهود الهادفة إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن

لشبونة - أكدت البرتغال أن موقفها من القضية الصحراوية "لم يتغير" وجددت دعمها "القوي" للجهود الأممية الهادفة الى استئناف المفاوضات بشأن النزاع في الصحراء الغربية "في إطار الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الامن".

وشددت وزارة الخارجية البرتغالية، في بيان لها أمس الاربعاء أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بأن موقف البرتغال بشأن الصحراء الغربية "لم يتغير" وهي "تدعم مسار المفاوضات في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، دائم ومقبول، ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وجاء موقف البرتغال في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية الداعية إلى "ضرورة إحترام الشرعية و القانون الدوليين وقرارات مجلس الأمن ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة" الخاصة بتصفية الاستعمار و بضرورة ايجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية المدرجة على أجندة اللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار.

وتوالت تلك النداءات بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول بين طرفي النزاع منذ عام 1991 و عقب تنفيذ جيشه في 13 نوفمبر الماضي لعملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين سلميين في المنطقة العازلة قرب الكركرات.

ومن جهة أخرى نفت الخارجية البرتغالية خبر نقله موقع "إسبانيول" مفاده عزم حكومة لشبونة "فتح قنصلية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، مشيرة في بيانها أن "الأنباء المتداولة بشأن عزم البرتغال فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية هي أخبار كاذبة وغير صحيحة" و استبعدت أن يكون للحكومة البرتغالية "أية نوايا في هذا الجانب".

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: البرتغال تجدد دعمها للجهود الهادفة إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 12:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.24

وزارة الداخلية: إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

20.12.24

الصحراء الغربية: البرتغال تجدد دعمها للجهود الهادفة إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات…

20.12.24

الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية: اتفاقيات لدعم المؤسسات المصغرة بوهران

20.12.24

سونلغاز تواصل حملتها التحسيسية ضد مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي  

20.12.24

الصحراء الغربية: تظاهرة نسوية بالأراضي المحتلة تتعرض لقمع عسكري مغربي عنيف

20.12.24

الفقيد قايد صالح شخصية وطنية إستجابت لتطلعات الحراك الشعبي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه