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الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد جيش الاحتلال المغربي لليوم الواحد والأربعين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 19:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد جيش الاحتلال المغربي لليوم الواحد والأربعين

بئر لحلو - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم الأربعاء هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول جدار الذل والعار, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرزت الوزارة في بيانها العسكري رقم 41, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أنه "خلال يومِ أمس وليلةِ البارحة قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة نقاط تمركز قوات العدو في عدة مواقع على غرار منطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكالا, منطقة أمكلي الحارّة بقطاع آمكالا, ومنطقتي تنوشاد بقطاع المحبس و كلب النص بقطاع آوسرد".

كما قصفت اليوم مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, حسب نفس المصدر, "جحور قوات العدو المتمركزة في مواقع عدة نخص بالذكر منطقة أكليبات العكاية بقطاع آوسرد و منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد, وكذا منطقة روس السبطي بقطاع المحبس".

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"واستهدف قصف عنيف  مواقع  قوات الاحتلال بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري و منطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية لمرتين متتاليتين", يضيف البيان. كما استهدف قصف مكثف مواقع الاحتلال المغربي بمنطقتي أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية و روس لفرارين بقطاع السمارة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يختتم البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 19:40
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الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد جيش الاحتلال المغربي لليوم الواحد والأربعين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 19:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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