"البوندستاغ" يحدد جلسة حول قضية الصحراء الغربية مطلع العام المقبل

برلين- أفاد البرلمان الألماني (بوندستاغ) ,أنه من المقرر عقد جلسة مناقشة حول الوضع في الصحراء الغربية, يوم الجمعة 15 يناير 2021, تليها عملية التصويت على مقترح مسجل تحت رقم (19/8984) تقدمت به مجموعة حزب الخضر بالبرلمان.

ويهدف التحالف من هذا المقترح, حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء, إلى تجنب مزيد من التصعيد العسكري وتفاقم الوضع في الصحراء الغربية, وجعل الوساطة من قبل الأمم المتحدة ممكنة, لينضاف هو الآخر إلى مقترح آخر تقدم به حزب اليسار تحت عنوان "لا إعتراف باحتلال الصحراء الغربية".

وأشار البلاغ, إلى مقترح سابق تقدم به تحالف حزب الخضر في أبريل 2019 (19/8984), يرى النواب بأن الحكومة الفيدرالية لديها إلتزام أكبر بالعمل من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية والعمل من أجل التنفيذ السريع والبنّاء لاستفتاء حر وديمقراطي تنظمه وترصده الأمم المتحدة, بدلا من إدارة المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع والاستمرار في التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات التجارية مع حكومة المغرب التي تشمل إقليم الصحراء الغربية الذي يتعارض مع القانون الدولي.

مقترح تحالف حزب الخضر, يدعو الحكومة الفيدرالية إلى ضرورة التأكد من المفاوضات المستقبلية بشأن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب, واستبعاد مياه وأراضي الصحراء الغربية منها, حتى يتم البث نهائيا في وضعها القانوني الدولي من خلال الاستفتاء.

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كما يحث الحكومة الفيدرالية بأن تعمل على ضمان إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة مع المغرب وفقًا لذلك إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتجديد ولاية المينورسو التابعة للأمم المتحدة ومنحها تفويض لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

هذا ويشار إلى أن جلسة المناقشة من قبل البوندستاغ الألماني تعد هي الأولى من نوعها حول الصحراء الغربية, تأتي بعد عشرات التحذيرات لنواب وسياسيين ألمان من الوضع الحالي في ضوء التصعيد العسكري الذي يشهده الإقليم منذ الـ13 نوفمبر عقب خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار.