اليوم البرلماني: جبهة البوليساريو تؤكد انه لا تراجع عن الكفاح المسلح حتى تحقيق الاستقلال

الجزائر- أكدت وزيرة التعاون في الحكومة الصحراوية, فاطمة المهدي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن زمام المعركة في الصحراء الغربية بيد الشعب الصحراوي وحده, مؤكدة أنه "لا تراجع عن الكفاح المسلح الى غاية تحرير جميع الأراضي الصحراوية".

وقالت الوزيرة الصحراوية , في مداخلتها خلال اليوم البرلماني "من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", و الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية و التعاون بالمجلس الشعبي الوطني, إن "الخطط و المؤامرات" التي تستهدف الشعب الصحراوي, ب"الجلسات المغلقة لن تجدي نفعا".

وعبرت السيدة فاطمة المهدي في سياق حديثها عن اجتماع مجلس الامن الدولي, يوم الاثنين حول الصحراء الغربية عن ارتياحها للمواقف الدولية, قائلة, "أهنئ القضية الصحراوية بمواقف الدول, التي عبرت عن مؤازرتها ضد قرارترامب, الذي لن يثني الشعب الصحراوي عن النضال من اجل حقوقه المشروعة", مؤكدة ان الحل للقضية الصحراوية "لا يكون الا باعتبار الشعب الصحراوي شريك في العملية السياسية".

واضافت في هذا الصدد أن "الشعب الصحراوي يملك اليوم زمام المعركة, و لن تنتهي هذه الحرب الا اذا اراد الشعب الصحراوي", مشددة على انه "لن يتنازل عن الكفاح المساح الا اذا كانت هناك ضمانات واضحة من اجل الرجوع للتفاوض" .

واستدركت بالقول, "لكن لا يمكن ان يكون هناك تفاوض الا مع مواصلة الكفاح المسلح.. لن تسكت البنادق الا اذا اكانت هناك ارادة حقيقية..وسنكافح و نتفاوض الى غاية اقامة الجمهورية العربية الصحراوية المستقلة", مبرزة ان القرار الاخير للشعب الصحراوي, لأنه هو السيد و سيعرف العالم انه السيد الحقيقي على عكس ما تتصوره بعض الدول العظمى".

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واكدت السيدة فاطمة المهدي ان ما يحدث هذه الايام هو "تحول تاريخي في مسار القضية الصحراوية, بفضل مقاومة الشعب الصحراوي التي دفعت الاحتلال المغربي للقيام بهذه الخطوة الغبية بخرق وقف اطلاق النار", مذكرة ب"ان الدولة الصحراوية هي ضمان الاستقرار ليس في المغرب العربي فحسب بل في كل القارة الافريقية".

وعبرت الوزيرة الصحراوية عن شكرها للجزائر, و لكل الدول بمختلف قارات العالم, التي تساند الشعب الصحراوي و تدعم حقه في تقرير المصير, كما توجهت لموسكو بالشكر على مواقفها المؤيدة للشرعية الدولية, معبرة عن املها في ان "تلعب روسيا كقوى عظمى دورا اكبر في إنصاف القضية الصحراوية".

من جهته عبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية, عبد القادر طالب عمر, عن تقديره لمواقف البرلمان الجزائري, الداعمة للقضية العادلة للشعب الصحراوي, الذي يكافح من أجل استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.

وقال في هذا الصدد, "اليوم البرلماني يمثل ما يكنّه الشعب الجزائري لأخيه الشعب الصحراوي..و البرلمان الجزائري بهذا الحضور يبعث رسالة قوية للعالم حول الإجماع الحاصل حول دعم هذه القضية العادلة".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في حديثه عن اهمية اليوم البرلماني, أن هذا اليوم "يأتي عقب التطورات الخطيرة المتمثلة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار إثر اعتداء القوات المغربية على المدنيين في ثغرة الكركرات, وكذا الإقدام على مقايضة حق الشعب الفلسطيني مقابل تصرف أحادي من الرئيس الأمريكي".

وقال في سياق متصل, إن "هذه المحاولات أتت بنتائج معاكسة, حيث أن غالبية البلدان, بما فيها قوى عظمى, وذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن, نددت بهذا التصرف, كما عبرت عن تمسكها بالشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وعلى الصعيد الميداني, أشاد السيد عبد القادر طالب عمر, "باستمرار المقاومة في المناطق المحتلة", مشيرا الى انه "برغم فشل المخزن فكل المؤشرات تدل على أن النظام المغربي ماض في محاصرته التصعيدية, والزج بالمنطقة في مزيد من التوتر والعنف, لفرض رؤيته الأحادية الاستعمارية والخارجة عن الشرعية الدولية عن طريق الاستقواء بقوى الاستيطان والتخاذل والاستعمار الجديد، والمرفوضة من طرف كل الشعوب الحرة والمحبة للسلم والعدل.

وختم السفير الصحراوي, بالتأكيد على أن "الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه, لاستكمال سيادته على أراضي الجمهورية العربية الصحراوية, كعامل توازن واستقرار في المنطقة وضمان السلم الدائم والعادل على أسس المواثيق التأسيسية للاتحاد والافريقي والأمم المتحدة".

وفي تصريحات مقتضبة للصحافة, على هامش اليوم البرلماني, "من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", اكد سفير روسا بالجزائر, ايغور بيليايف,ان بلاده العضو الدائم في مجلس الامن الدولي صوتت لتنفيذ كافة القرارات الاممية الخاصة بالصحراء الغربية".