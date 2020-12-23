ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، للصحفيين أن "اول أمس الاثنين، أخبر نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) بأن حينما تنتهي فترته كمنسق خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في 31 ديسمبر، سيستقيل من الأمم المتحدة ولن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا، والذي رُشح له كما تعلمون ".
وتولى ملادينوف، وهو سياسي ودبلوماسي بلغاري، منصب مبعوث الأمم المتحدة للعراق في أغسطس 2013. وتولى منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في فبراير 2015.
وحصل اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا بدعم مجلس الأمن الأسبوع الماضي.