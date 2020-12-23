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ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

الأمم المتحدة - قال متحدث باسم الأمم المتحدة امس الثلاثاء إن المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،الذي كان مرشحا ليصبح المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا، قرر الاستقالة من المنظمة العالمية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، للصحفيين أن "اول أمس الاثنين، أخبر نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) بأن حينما تنتهي فترته كمنسق خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في 31 ديسمبر، سيستقيل من الأمم المتحدة ولن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا، والذي رُشح له كما تعلمون ".

وتولى ملادينوف، وهو سياسي ودبلوماسي بلغاري، منصب مبعوث الأمم المتحدة للعراق في أغسطس 2013. وتولى منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في فبراير 2015.

وحصل اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا بدعم مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

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ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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