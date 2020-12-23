تونس تنفي ما يروج من ادعاءات بخصوص إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني -

ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا -

السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة -

إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات -

مجلس الأمن-الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة -

تيبازة: براهيم مراد يطالب بدفع مشروع تحويل مياه سد كاف الدير عاجلا -

ايت احمد و عبان و عباس: روح الاتحاد و التمسك بالوحدة الوطنية كإرث للجزائريين -

اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير -

الجزائر بلغت أهداف التنمية المستدامة المحددة في 2015 -

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم -

مناجم/ طاقة : صدور مرسومين تنفيذيين حول هيئات المراقبة و أجهزة الغاز الخاصة بالمركبات -

كأس الكونفدرالية : فوز شبيبة القبائل خارج الديار على اتحاد الدرك (2-1) -

البوليساريو: هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية -

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف انتكاسة -

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي -

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26) -

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين -

مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية نستناو ف الحيط لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى -