السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة

وبدأت بالخرطوم اليوم اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين البلدين حيث ترأس الجانب السوداني، وزير وزارة مجلس الوزراء،عمر بشير مانيس، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ،نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكونين.
وقال عمر بشير مانيس خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن الجانبين "يمتلكان الإرادة السياسية القوية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين" ، مؤكدا على الروابط التاريخية القوية التي تميز العلاقات بين السودان وإثيوبيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أهمية أن "لا تعكر بعض التوترات على الحدود صفو العلاقات المتجذرة بين البلدين"، قائلا "سنخوض مناقشة مستمرة خلال هذا الاجتماع ونعمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".
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وأضاف " ستتم معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود".
وتشهد الحدود السودانية توترا أمنيا بعد إعلان الجيش السوداني تعرض قوة تابعة له الأسبوع الماضي لكمين داخل الأراضي السودانية متهمة "القوات والميليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.
وعادة ما تشهد فترة الإعداد للموسم الزراعي على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا اعتداءات من قبل "ميليشيات" خارجة عن سيطرة الحكومة الإثيوبية.