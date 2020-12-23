Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة

الخرطوم - أكدت السودان وإثيوبيا يوم الثلاثاء التزامهما بمعالجة قضايا الحدود المشتركة بينهما بموجب الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة،حسبما ذكرته مصادر إعلامية.   

وبدأت بالخرطوم اليوم اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين البلدين حيث ترأس الجانب السوداني، وزير وزارة مجلس الوزراء،عمر بشير مانيس، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ،نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكونين.   

وقال عمر بشير مانيس خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن الجانبين "يمتلكان الإرادة السياسية القوية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين" ، مؤكدا على الروابط التاريخية القوية التي تميز العلاقات بين السودان وإثيوبيا.  

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أهمية أن "لا تعكر بعض التوترات على الحدود صفو العلاقات المتجذرة بين البلدين"، قائلا "سنخوض مناقشة مستمرة خلال هذا الاجتماع ونعمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".   

إقرأ أيضا: استمرار المعارك بإقليم تيغراي الإثيوبي و الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية "خانقة"

وأضاف " ستتم معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود".   

وتشهد الحدود السودانية توترا أمنيا بعد إعلان الجيش السوداني تعرض قوة تابعة له الأسبوع الماضي لكمين داخل الأراضي السودانية متهمة "القوات والميليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.   

وعادة ما تشهد فترة الإعداد للموسم الزراعي على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا اعتداءات من قبل "ميليشيات" خارجة عن سيطرة الحكومة الإثيوبية.

كلـمات مفتـاحيــة :
السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.23

تونس تنفي ما يروج من "ادعاءات" بخصوص إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني

20.12.23

ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

20.12.23

السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة

20.12.23

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم: النتائج الجزئية

20.12.23

إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات

20.12.22

مجلس الأمن-الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير