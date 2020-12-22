Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف "انتكاسة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 17:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف &quot;انتكاسة&quot;

الرباط-أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي , أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب "يزداد سوءا سنة بعد أخرى,  ويعرف تراجعا عن المكتسبات المحققة بما فيها الحقوق السياسية والمدنية التي تعرف انتكاسة".

واعتبر غالي, في مداخلة له خلال ندوة حقوقية عبر الفيديو, أنه "ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب", موضحا "إننا في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الانسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات, وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن تراجع حقوق الانسان, واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية".

واستشهد في السياق ب"استمرار الاعتقال السياسي وتفاقمه مقارنة بالسنوات الماضية", حيث قال أنه "إلى غاية نهاية السنة بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقلا". هذا وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "756 حالة اختفاء قصري", يضيف المتحدث.

وأشار رئيس الجمعية, من ناحية أخرى, إلى أن "حراك الريف أعطى فرصة لقياس تطور الحقوق في المغرب, واتضح أن كل ما جاءت به هيئة الأنصاف والمصالحة كان وهما, فقد شاهدنا كيف كانت الاعتقالات والأحكام والآن كيف يعيش المعتقلون,  فضلا عن بعض الممارسات التي شابت محاكمات الريف والتي كانت جد قاسية ومجحفة في حق المعتقلين", مضيفا انه "يمكن إسقاط نفس الأمر على معتقلي جرادة وبني تجيت".

اقرأ أيضا :  ندوة بنيويورك تطالب بعرض جرائم المغرب ضد الصحراويين على محكمة الجنيات الدولية

وقال أيضا أن "ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني, خير دليل على الوضع الذي وصلت له الصحافة في المغرب", مؤكدا أن الصحفيين "يحاكمون على آرائهم".

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, فقد أشار إلى أن أزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19) كانت بمثابة "الفاحص لحالة المغرب ليعرف الجميع حقيقة الاوضاع المعيشية في البلاد" , موضحا أن "505 مليون أسرة احتاجت الدعم, و60 في المائة من المغاربة دون حماية اجتماعية, و76 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد دون معاش, هذا فضلا عن ضعف الشغل والتغطية الاجتماعية وقلة عدد التلاميذ الذين استطاعوا متابعة دراستهم عن بعد".

وعلى المستوى الصحي, أفاد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن "74.5 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يستطيعوا الذهاب للمستشفيات, ولم يتلقوا العلاج منذ شهر مارس وإلى غاية نهاية نوفمبر, إضافة إلى أن 34.5 في المائة من الأطفال لم يتم تلقيحهم, ويرتفع الرقم في العالم القروي إلى 43.4 في المائة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 17:57
كلـمات مفتـاحيــة :
وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف "انتكاسة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 17:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.22

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف "انتكاسة"

20.12.22

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي

20.12.22

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26)

20.12.22

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة

20.12.22

تيبازة: 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز السنة الجارية

20.12.22

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

20.12.21

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون