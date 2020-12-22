بوتين يؤكد للرئيس الفلسطيني تأييده لعقد مؤتمر دولي للسلام

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بوتين تأكيده خلال اتصال هاتفي مع عباس "مواقف بلاده الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي وتحت رعاية اللجنة الرباعية".
وأبدى بوتين تأييد بلاده لعقد مؤتمر دولي للسلام لإطلاق عملية السلام "خاصة أنه كان لروسيا مبادرة في هذا الشأن جاءت في القرار الأممي 1850".
وبحسب الوكالة, بحث عباس وبوتين العلاقات الثنائية "المميزة" بين روسيا وفلسطين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي.
وأطلع عباس بوتين على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق "الوحدة الوطنية الداخلية".
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وجدد عباس التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في عملية سياسية جدية تحت رعاية الرباعية الدولية قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي , مؤكدا أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل لإطلاق عملية السلام.
وأشاد الرئيس الفلسطيني ب"حرص بوتين الشديد على دفع جهود تحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية في المنطقة للأمام".
وسبق أن طلب عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريس بدء التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية من العام المقبل.
وفي أكتوبر الماضي, وجه عباس رسالة إلى غوتيريس تؤكد على المطلب الفلسطيني بشأن انعقاد المؤتمر لإيجاد آلية دولية لرعاية مفاوضات السلام المتوقفة بين الجانبين منذ العام 2014.