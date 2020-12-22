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الصحراء الغربية : الأمم المتحدة " لا تزال تعتقد بإمكانية حل النزاع وفقا " لقرارات مجلس الأمن"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 14:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
الصحراء الغربية : الأمم المتحدة &quot; لا تزال تعتقد بإمكانية حل النزاع وفقا &quot; لقرارات مجلس الأمن&quot;

 نيويورك - أكد ستيفان دوجاريك, الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مجددا, أن موقف الأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء الغربية "ثابت ولم يتغير" وأنها "لاتزال تعتقد" بإمكانية ايجاد حل للنزاع "عبر الحوار ووفقا لقرارات مجلس الامن" ذات الصلة.

وقال دوجاريك خلال الإحاطة الصحفية اليومية يوم الاثنين بمقر الامم المتحدة بنيويورك, أن "موقفنا في ما يخص الإعلانات حول الصحراء الغربية لم يتغير", في اشارة الى اعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

"بالنسبة لنا ما تزال الأمم المتحدة تعتقد بأنه من الممكن إيجاد حل من خلال الحوار وفي إطار ما حددته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي", يضيف دوجاريك.

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وجاء تأكيد دوجاريك على موقف الأمم المتحدة في معرض رده على سؤال صحفي قبيل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الامن الدولي أمس حول الصحراء الغربية والتي خصصها لبحث آخر تطورات القضية الصحراوية بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار بالمنطقة العازلة بالكركرات في 13 نوفمبر المنصرم وعقب إعلان ترامب  بشأن القضية ذاتها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 15:02
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الصحراء الغربية : الأمم المتحدة " لا تزال تعتقد بإمكانية حل النزاع وفقا " لقرارات مجلس الأمن"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 14:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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