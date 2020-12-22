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الأمم المتحدة .. تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا خاصا لعملية السلام بالشرق الأوسط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
الأمم المتحدة .. تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا خاصا لعملية السلام بالشرق الأوسط

الأمم المتحدة (نيويورك) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا خاصا جديدا لعملية السلام بالشرق الأوسط وممثلا شخصيا لدى منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين.

وتسلم وينسلاند هذا المنصب خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي سيشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وسيأتي التعيين الرسمي لملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا مباشرة، بعد إعطاء مجلس الأمن الضوء الأخضر، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أعرب عن "امتنانه" لـ"المساهمات المهمة" التي قدمها ملادينوف وإدارته لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن تور وينسلاند سيكون، أيضا، مبعوث الأمين العام لدى الجنة الرباعية.

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ويشغل وينسلاند، الذي تدرج في السلك الدبلوماسي، حاليا، منصب الممثل الخاص للنرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يتولى مسؤولية الرئاسة النرويجية للجنة الاتصال الخاصة من أجل فلسطين.

ويتوفر وينسلاند على خبرة واسعة في الشرق الأوسط تعود إلى سنة 1994، حين كان مستشارا في مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية النرويجية خلال المسلسل الذي أفضى إلى توقيع اتفاقية أوسلو الثانية.

كما شغل منصب ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية من 2007 إلى 2011، وسفير النرويج بمصر وبليبيا من 2012 إلى 2015، وكذا مستشار تنسيق المساعدات لدى مكتب اللجنة الرباعية بين سنتي 2007 و2008.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:50
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الأمم المتحدة .. تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا خاصا لعملية السلام بالشرق الأوسط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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