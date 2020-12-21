الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي لليوم التاسع والثلاثين

بئر لحلو - واصل مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على تواجدات جنود الاحتلال المغربي عبر الجدار الرملي بمنطقة الكركرات لليوم 39 على التوالي, حسب البيان العسكري رقم 39 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الاثنين .

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار, وفق ذات البيان.

وأفاد البيان أنه تم شن "عدة هجمات مركزة على معاقل ونقاطَ تمركز قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار, فقد شهد يومَ أمس وليلةَ البارحة تنفيذ هجماتٍ عنيفةً استهدفت تمركز قوات العدو في مواقع متفرقة, بمنطقة گلب النص بقطاع آوسرد , منطقة أكارة الرمث بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين". كما شهدت مناطق أخرى "قصف مكثف استهدف جنود الاحتلال في منطقة ألْفيعيين بقطاع الفرسية و قطاع أم أدريكة".

وقصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم قواعد جنود الاحتلال في عدة مواقع على غرار "قطاع السمارة ومنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس".

و شهدت مناطق اخرى, قصف مكثف استهدف جنود الاحتلال على غرار "منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة و منطقة فدرةْ العشْ بقطاع حوزة و كذا منطقتي أربَيّبْ لعجاج بقطاع حوزة و روس تار?انت بقطاع حوزة , بالاضافة الى منطقة أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة".