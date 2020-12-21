إسماعيل شرقي : هناك اجماع على أن اتفاق السلم هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في مالي

الجزائر- قال مفوض السلم و الأمن في الإتحاد الإفريقي السيد إسماعيل شرقي, أن "هناك اجماع على أن اتفاق السلم والمصالحة لسنة 2015, المنبثق عن مسار الجزائر, هو الطريق الوحيد الذي يسمح بحل نهائي ودائم للأزمة في شمال مالي".

وأعرب السيد شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية, الصادرة يوم الإثنين, عن تفاؤله في هذه المرحلة الحالية بالتزامات التي أعطتها الحكومة المؤقتة لمالي بخصوص تطبيق اتفاق الجزائر, لاسيما من خلال وضع اتفاق ضمن أولويات خارطة طريق المرحلة الانتقالية والتعهد بتنفيذه, وتعيين وزراء من منطقه شمال مالي كأعضاء في الحكومة المؤقتة, واستئناف لجنه متابعه تنفيذ اتفاق أشغالها حيت تم يوم 16 نوفمبر 2020 عقد اجتماع ال41 للجنة الذي مكن من معاينه الانجازات والتحديات واقتراح طرق لأجل اسراع في تنفيذ اتفاق.

وأشار إلى "صعوبة التعامل مع ظاهرة الارهاب والتعقيدات التي تولدها, إذ لا تكفي الاستجابة الأمنية والعسكرية بل وجب تسطير سياسة متكاملة لكسب المواطن وحماية الشباب أو المزيد منهم من التطرف". وأضاف أن "دعم المجموعة الدولية في مالي يبقى غير كاف مما يجعل الماليين يتساءلون عن جدوى تواجد القوات الأجنبية لتزامنها باتساع رقعة المجموعات الارهابية إلى الساحل الغربي لافريقيا".

وبخصوص موقف مجلس السلم و الأمن من عملية دفع الفدية و إطلاق سراح الإرهابيين مقابل الافراج عن الرهائن في مالي أكد السيد الشرقي أن "دفع الفدية لارهابيين كان و لايزال الشغل الشاغل للاتحاد الافريقي سيما بعد القرار 256 لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات في جويلية 2009 , الذي أكد من خلاله أن الفدية تعتبر وسيله من وسائل تمويل العمل الارهابي واعتبرها جريمة ودعا بالمناسبة كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لأجل اتخاذ إجراءات تجريمها و حظرها".

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وقال مفوض السلم و الأمن في الإتحاد الإفريقي أن "الأمر كذلك بالنسبة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي, الذي كلما تطرق إلى موضوع الارهاب في القارة وألح على هذه المسألة الهامة, مضيفا "لكن للأسف لازلنا نتطلع إلى توافق و إجماع المجموعة الدولية حول تجريم الفدية وحظرها, رغم أن مجلس الأمن الدولي شجع مديرية مكافحة الارهاب للأمم المتحدة في بناء قدرات الدول على اعتماد على مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجيدة لمنع وحرمان ارهابيين من الخطف مقابل الفدية".