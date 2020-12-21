كان على الأمم المتحدة إخطار مستشارها القانوني بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية

الجزائر- قال مفوض السلم و الأمن في الإتحاد الإفريقي, السيد إسماعيل شرقي, يوم الإثنين, أنه كان من الأجدر على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إخطار المستشار القانوني من أجل استصدار رأي قانوني بخصوص فتح مثليات دبلوماسيه في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي, مؤكدا أن "الشعب الصحراوي هو اللاعب الوحيد الذي بإمكانه التقرير بشأن مصير الصحراء الغربية".

وذكّر السيد شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية, الصادرة اليوم, بخصوص فتح بعض الدول ومنها الإفريقية قنصليات في مدينة العيون المحتلة, بموقف الإتحاد الإفريقي الذي دعا طرفي النزاع إلى "الإمتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الوضع في إقليم الصحراء الغربية, حيث ندد رؤساء الدول و الحكومات بعقد منتدى مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة و دعا إلى عدم المشاركة فيه".

وأضاف قائلا "اعتقد أنه كان على السيد الامين العام ل?مم المتحدة إخطار المستشار القانوني من أجل استصدار رأي قانوني بخصوص فتح قنصليات وممثليات دبلوماسيه في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي, مثلما بيََن في 2002 ? شرعية استغلال الثروات الطبيعية إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من ا?ستفتاء وتقرير مصيره" .

وبخصوص الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته, دونالد ترامب بشأن اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية, قال السيد شرقي أن "المقايضة التي أعلن عنها ترامب, فإلى كونها منتظرة وقوبلت بسخط أمريكي وعالمي, اعتقد أن رد السيد أنطونيو غوتيريش, الأمين العام للأمم المتحدة, كان واضحا و لا لبس عليه, حيث صرح أن وضعية الصحراء الغربية باقية على ما هي عليه و? يمكن أن تتغير تباعا لقرارات أحاديه لدول معينة مهما عظمت أو ضعفت".

إذن, يضيف السيد شرقي, أن "هناك ?عب وحيد بإمكانه التقرير بشأن مصير الصحراء الغربية, ضمن القانون الدولي الخاص با?قاليم غير المستقلة المنصوص عنها في القرار 1514 المؤرخ فيه 14 ديسمبر 1960, أ? و هو الشعب الصحراوي".

وفي رده على سؤال حول جهود و حظوظ المجلس في حل هذا النزاع قال السيد شرقي أن "القمة ا?خيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات حول إسكات البنادق في القارة تطرقت لموضوع الصحراء الغربية تبعا للتطورات ا?خيرة في الكركرات وخرق اتفاق وقف إط?ق النار, وألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الإتحاد ( المغرب و الجمهورية الصحراوية) ?سيما في ظل تجدد الحرب بين الطرفين منذ شهر نوفمبر الماضي".

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و في هذا ا?طار, يضيف السيد شرقي, "كلفت القمة مجلس السلم والأمن بالاجتماع فورا لبحث الوضعية في الصحراء الغربية والاستماع إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إط?ق النار, وبالتالي خلق الظروف الم?ئمة لاستئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي عادل و نهائي يُمكن الشعب الصحراوي من ممارسه حقه المشروع في تقرير المصير عن طريق ا?ستفتاء, وفقا للقانون الدولي الذي يكفل ذلك الحق للأقاليم غير مستقلة".

كما أن القمة دعت إلى إعادة بعث آلية الترويكا التي لم تجتمع منذ تأسيسها سنة 2018 رغم توفر ما ?يقل عن خمسة فرص لعقدها ناهيك على عدم إعادة فتح مكتب ا?تحاد بمدينة العيون الصحراوية.

وردا على من يرى أن قضية الصحراء الغربية تقف في وجه ا?تحاد المغاربي, قال السيد شرقي "إذا ما زالت دول المغرب العربي على قناعة بأن هذا ا?تحاد اختيار استراتيجي, وجب تفادي الخلط ومحاولة فرض ما هو خارج عن ا?عراب في هذا الموضوع, وتوفير ا?رادة السياسية والقيادية من اجل إعادة بعث هذا الصرح المغاربي الذي يعتبر كذلك إحدى المجموعات ا?قتصادية ا?قليمية ل?تحاد ا?فريقي والتي يرتكز عليها اندماج القارة وأمنها".

وحول وجود تقارير إعلامية عن إنشاء قاعدة عسكرية في الأراضي الصحراوية المحتلة قال السيد شرقي أنه "وجب أولا التحقق من صحة هذا الخبر".

و لمح السيد شرقي أن هذا الأمر ليس من أولويات الولايات المتحدة لأن "إتجاه البنتاغون حاليا يركز أكثر على محاولة تطويق الصين وروسيا, ويمكن حتى ل?فريكوم أن يدمج في القيادة ا?وروبية".

وأضاف "بغض النظر عن حظر القانون الدولي لإنشاء مثل هذه القاعدة على إقليم غير مستقل, يرتبط دفاع وأمن كل دولة في إفريقيا ارتباطًا مباشرًا بالدفاع وا?من للدول ا?خرى كما هو منصوص عليه في السياسة ا?فريقية المشتركة للدفاع وا?من وميثاق ا?تحاد ا?فريقي لعدم ا?عتداء".

لذلك, يضيف السيد شرقي, فإن الوجود العسكري ا?جنبي والقواعد العسكرية "يساهمان في خطر التنافس بين القوى ا?جنبية داخل إفريقيا ويقوضان السيادة وجهود الس?م".

و في هذا الصدد, يجب تنسيق كل الدعم الخارجي للس?م وا?من في أفريقيا بشكل جيد وتوجيهه نحو تحقيق أهداف ا?تحاد ا?فريقي وأولوياته, ويجب تقديمه في إطار صكوك ا?تحاد ا?فريقي ذات الصلة, يؤكد السيد شرقي.