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الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 38على التوالي

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 38على التوالي

بئر لحلو - تواصلت يوم الأحد هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي, ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار, وذلك لليوم الثامن والثلاثين, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان رقم 38 , اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن "يومَ أمس ونهارَ اليوم شهدا تنفيذ هجمات مكثفة قادها الجيش الصحراوي ضد مساحات شاسعة من جدار العار المغربي".

وحسب نفس المصدر فقد قصفت أمس السبت "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي عدة مواقع لجيش الاحتلال المغربي على غرار منطقة خنكة حُورِية بقطاع السمارة, و منطقة روس لَمْكَيْتَّبْ بقطاع حوزة".

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كما استهدف "قصف مكثف جنود العدو المتخندقين بمنطقة فدرة تاركانت بقطاع حوزة, منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة, منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس وكذا منطقة أمكلي الْحَارَّة بقطاع أمكالا"’ حسب البيان.

أما نهار اليوم الأحد, يضيف البيان, فقد ا"ستهدف قصف عنيف قواعد جنود الاحتلال بقطاع السمارة, وكذا منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

"ولا زالت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة تواصل هجوماتها ضد قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يختتم بيان وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

آخر تعديل على الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:55
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الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 38على التوالي
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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