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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الإحتلال المغربي خلف الجدار العسكري

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 80 مرات
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الإحتلال المغربي خلف الجدار العسكري

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، يوم السبت، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "واصلت هجماتها العنيفة ضد قواعد وتمركزات قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات"، الذي يفصل بين المناطق المحررة والأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك لليوم ال37 على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيانها العسكري رقم 37 الصادر اليوم أنه "خلال يومِ أمس قصفت وحدات المجد والكرامة جحور قوات الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، ونهارَ اليوم واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك خنادق جنود الاحتلال في عدة مواقع متواجدة في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، ومنطقة بنكارات بقطاع السمارة".

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كما استهدف "القصف العنيف قوات الاحتلال المغربية في كل من منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية، و منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد ثانية، ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، ومواقع جنود الاحتلال المتخندقين بقطاع السمارة"، يضيف ذات البيان.

وجددت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري التأكيد على مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهداف  قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

آخر تعديل على السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 20:25
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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الإحتلال المغربي خلف الجدار العسكري
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 80 مرة   شارك

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