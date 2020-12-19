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قرار ترامب "لا يغير من الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية "

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 18:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

واشنطن - أكد المسؤول الكبير السابق للشؤون السياسية في الأمم المتحدة، السيد منصف خان، أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية "لا يغير من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، بإعتبارها مسألة تصفية استعمار مسجلة على لوائح الأمم المتحدة".

وقال منصف خان في تصريح للواشنطن بوست، أن "الصحراء الغربية هي منطقة أكبر من المملكة المتحدة، وتعتبر مسألة تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة منذ أوائل الستينيات وعلى جدول أعمال مجلس الأمن منذ عام 1975، بعد الغزو العسكري المغربي واستمرار الاحتلال لأجزاء من آخر مستعمرة في أفريقيا".

وأوضح أن "إعلان" الرئيس ترامب الذي اعترف بموجبه "بالسيادة" المغربية المزعومة على الصحراء الغربية (مقابل اعتراف النظام المغربي بإسرائيل) لا يغير الوضع القانوني للمنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه في 12 ديسمبر".

حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -يضيف منصف خان- على أن "موقف الأمم المتحدة تجاه الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يعتمد على اعتراف الدول الفردية بل يعتمد على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة".

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قرار ترامب "لا يغير من الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية "
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 18:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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