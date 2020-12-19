الصحراء الغربية: إعلان ترامب إنتهاك صارخ للقانون والشرعية الدوليين

وقال النواب الـ5 الموقعين على بيان مشترك’ أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "جميع أعضاء الأمم المتحدة مُلزمون بموجب قرارات إنهاء الاستعمار بدعم تنفيذ حق تقرير المصير للشعوب، بما في ذلك شعب الصحراء الغربية"، محذرين من "الوضع المقلق الذي تعرفه الصحراء الغربية بعد إستئناف العمليات المسلحة بين جبهة البوليساريو والمغرب منذ 13 نوفمبر المنصرم في نقاط مختلفة من جدار العار".

إقرأ أيضا: الصحراء الغربية/جبهة البوليساريو : المغرب ماض في تدليسه للحقائق

وإلى ذلك يضيف النواب في بيانهم، أن مثل هذه "الصفقة غير مقبولة ويجب أن تعالجها الحكومة الألمانية وكذلك داخل الإتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحديد بوضوح إنتهاك القانون الدولي في هذه المسألة".

كما طالبوا أيضا من برلين، إعادة التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في تقرير المصير، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، بالإضافة إلى العمل من داخل الإتحاد الأوروبي إلى جانب باقي الأعضاء من أجل تنظيم الإستفتاء المتفق عليه عام 1991، الذي ينتظره شعب الصحراء الغربية منذ ما يقرب من 30 عامًا.

هذا ويشار إلى أن البيان المشترك وقع عليه، كل من فرانك هاينريش رئيس لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، وكرستين تاك، المتحدثة بإسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للعمل والشؤون الاجتماعية، و غيد جينسن، المتحدثة بإسم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر لسياسة حقوق الإنسان، وكاتيا كول المتحدثة بإسم التحالف مجموعة الخضر البرلمانية للسياسة القانونية وبإسم سياسة نزع السلاح إلى جانب، بإلإضافة إلى سيفيم داغديلين رئيس المجموعة البرلمانية لحزب اليسار ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية.