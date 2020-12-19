الكركرات : قصف متواصل للجيش الصحراوي على قواعد الإحتلال المغربي

وأوضحت الوزارة في بلاغها العسكري الـ36، الصادر الجمعة أن الجيش الصحراوي نفذ عدة عمليات عسكرية الخميس ، إستهدفت مراكز تخندق قوات الاحتلال منها تلك الواقعة بأكليب ديرت بقطاع حوزة وبمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.
كما تعرضت للقصف مواقع بمنطقة كلب أظليم بقطاع تشلة وبمنطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكالا.
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مواقع اخرى لتمركز حنود الاحتلال طالها أيضا القصT من بينها مواقع بقطاع أمكالا وأخرى بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، وفق ما جاء في بيان الوزارة الصحراوية.
وفي ذات اليوم تعرضت مواقع لقوات الاحتلال المغربي بقطاع السمارة للقصف، فيما أسفر قصف أخر عن تدمير مقر قيادة تابع لقوات الاحتلال في منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.
وفي بلاغها جددت وزارة الدفاع الصحراوية التأكيد على مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصف قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.