Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكركرات : قصف متواصل للجيش الصحراوي على قواعد الإحتلال المغربي

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 12:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
الكركرات : قصف متواصل للجيش الصحراوي على قواعد الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلنت وزراة الدفاع الصحراوية، أن وحدات الجيش الصحراوي، واصلت هجماتها العنيفة ضد قواعد وتمركزات قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار الذي يفصل بين المناطق المحررة والأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

وأوضحت الوزارة في بلاغها العسكري الـ36، الصادر  الجمعة أن الجيش الصحراوي نفذ عدة عمليات عسكرية الخميس ، إستهدفت مراكز تخندق قوات الاحتلال منها تلك الواقعة بأكليب ديرت بقطاع حوزة وبمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

كما تعرضت للقصف مواقع بمنطقة كلب أظليم بقطاع تشلة وبمنطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكالا.

اقرأ أيضا :      الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات

مواقع اخرى لتمركز حنود الاحتلال طالها أيضا القصT من بينها مواقع بقطاع أمكالا وأخرى بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، وفق ما جاء في بيان الوزارة الصحراوية.

وفي ذات اليوم تعرضت مواقع لقوات الاحتلال المغربي بقطاع السمارة للقصف، فيما أسفر قصف أخر  عن تدمير مقر قيادة تابع لقوات الاحتلال في منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وفي بلاغها جددت وزارة الدفاع الصحراوية التأكيد على مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصف قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.

آخر تعديل على السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 12:51
كلـمات مفتـاحيــة :
الكركرات : قصف متواصل للجيش الصحراوي على قواعد الإحتلال المغربي
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 12:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.19

الصحراء الغربية/جبهة البوليساريو : المغرب ماض في تدليسه للحقائق

20.12.19

حوادث المرور : وفاة خمسة أشخاص وإصابة 244 أخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

20.12.19

إعلان ترامب "لن يؤثر أبدا" على الكفاح المشروع من أجل الحرية والإستقلال

20.12.19

الكركرات : قصف متواصل للجيش الصحراوي على قواعد الإحتلال المغربي

20.12.19

مصارعة/كأس العالم أكابر-2020/الجزائر: "مشاركة جد إيجابية ونتائج تاريخية للعناصر الوطنية"

20.12.19

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون : الاستمرار في محاربة الفساد بكل حزم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين

20.12.17

المدينة الجديدة بوينان بالبليدة : توزيع ألف مسكن من صيغة "عدل" مطلع فبراير المقبل

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.16

الجزائر سخرت جل الوسائل من أجل تأمين حدودها البرية ومداخلها البحرية