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انتخاب دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 08:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
انتخاب دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية

رام الله - انتخبت دولة فلسطين بالإجماع, يوم الجمعة,  عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية على التوالي.

و أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي , في بيان, أن انتخاب دولة فلسطين "تم خلال اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة المنعقدة في نيويورك بعد لاهاي".

و اعتبر المالكي, أن "وجود دولة فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية, بما في ذلك منظومة العدالة الدولية, هو تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي, ورفض الحصانة للمجرمين والحفاظ على القانون الدولي".

و أكد , أن ذلك , "يساهم بترسيخ مكانة دولة فلسطين بين الأمم والشعوب", مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي "يشرف على عمل جمعية الدول الأعضاء, وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما".

وشدد  وزير الخارجية الفلسطيني,  أن على المحكمة الجنائية "إنصاف الضحايا, ومعاقبة المجرمين بما يضمن حماية المدنيين والعدالة, بما في ذلك في فلسطين التي تشهد استمرارا لجرائم إسرائيل منذ عقود دون مساءلة".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في أبريل عام 2015 انضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة لتصبح العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002.

 

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آخر تعديل على السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 09:25
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انتخاب دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 08:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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