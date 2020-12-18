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ليبيا: تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي لتحضير انتخابات 2021

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

طرابلس- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة, ستيفاني وليامز, يوم الخميس , عن التوصل إلى تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021, حسبما أعلنت عنه بعثة الامم المتحدة في ليبيا.

وصرحت ويليامس أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسميا في الأيام المقبلة, وذلك خلال جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي عقدتها امس عبر الاتصال المرئي تمخض عنها تشكيل اللجنة القانونية للملتقى, كما جرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأطلعت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع حول الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر, مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي, بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.

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كما أطلعت ويليامس المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم حيث أن نجاح العملية السياسية "أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل".

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ليبيا: تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي لتحضير انتخابات 2021
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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