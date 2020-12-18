Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نواب بريطانيون يدعون مجلس العموم إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 08:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

لندن- دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني في عريضة مكتوبة مجلس العموم للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مستنكرين اعتراف رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وطلب النواب البريطانيون في هذه العريضة بخصوص الصحراء الغربية تحت عنوان "عريضة أول النهار"، من مجلس العموم "الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" داعين الحكومة البريطانية إلى "احترام القانون الدولي".

كما "استنكر" النواب البريطانيون، الإجراء "الأحادي" الذي اتخذته إدارة ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، داعين حكومتهم إلى "رفض إتباع المسار الخطير وغير القانوني الذي سلكه الرئيس ترامب".

في هذا الصدد، حث النواب حكومتهم على "القيام بدور أكثر نشاطا داخل مجلس الأمن الدولي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

اقرأ أيضا :  مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة التي أطلقها ستة نواب على رأسهم الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، في 14 ديسمبر، قد تلقت حتى الآن عشرين (20) توقيعًا من برلمانيين ينتمون إلى أحزاب سياسية معارضة مختلفة.

كما تم التأكيد أن الإجراء المتعلق بهذه العريضة يندرج في إطار آلية تسمح بجلب انتباه مجلس النواب والحكومة والشعب البريطاني إلى مسائل يعتبرها أصحاب المبادرة مهمة للمناقشة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نواب بريطانيون يدعون مجلس العموم إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 08:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.18

تدشين معرض جماعي للفن التشكيلي برواق باية بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة

20.12.18

نواب بريطانيون يدعون مجلس العموم إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.18

الدعوة للتكوين الجيد لأعوان الحماية المدنية لضمان تسيير ناجح للكوارث الكبرى

20.12.17

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات

20.12.17

كأس العالم للمصارعة: إقصاء الجزائري عبد الغني بن عطاء الله في الدور الأول

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.16

الجزائر سخرت جل الوسائل من أجل تأمين حدودها البرية ومداخلها البحرية

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط