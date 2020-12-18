نواب بريطانيون يدعون مجلس العموم إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

لندن- دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني في عريضة مكتوبة مجلس العموم للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مستنكرين اعتراف رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وطلب النواب البريطانيون في هذه العريضة بخصوص الصحراء الغربية تحت عنوان "عريضة أول النهار"، من مجلس العموم "الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" داعين الحكومة البريطانية إلى "احترام القانون الدولي".

كما "استنكر" النواب البريطانيون، الإجراء "الأحادي" الذي اتخذته إدارة ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، داعين حكومتهم إلى "رفض إتباع المسار الخطير وغير القانوني الذي سلكه الرئيس ترامب".

في هذا الصدد، حث النواب حكومتهم على "القيام بدور أكثر نشاطا داخل مجلس الأمن الدولي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

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وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة التي أطلقها ستة نواب على رأسهم الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، في 14 ديسمبر، قد تلقت حتى الآن عشرين (20) توقيعًا من برلمانيين ينتمون إلى أحزاب سياسية معارضة مختلفة.