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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 19:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - يواصل الجيش الصحراوي استهداف جنود الاحتلال المغربي الذين يتعرضون للقصف المركز لليوم 35 على طول جدار الذل بمنطقة الكركرات ويكبدهم مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 35 انه قد "شهد يوم أمس تنفيذ قصف مركز استهدف مواقع جنود العدو في منطقة لخشيبي بقطاع السمارة".

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وأضافت انه "خلال نفس اليوم، انفجر لغم أرضي بشاحنة للعدو خلف جدار العار في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري وتم تدميرها بالكامل، وقد حاول جيش الاحتلال إجلاء المصابين عن طريق سيارة انفجر بها لغم آخر وتم تدميرها على الفور". 

واستهدف "قصف عنيف اليوم مواقع العدو بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة مرتين متتاليتين".

وقال البيان ان "قصف مكثف إستهدف مواقع جنود الاحتلال في "منطقة لخشيبي بقطاع السمارة ومنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس"، ومنطقة "روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية و منطقة خنگة الشيظمية بقطاع المحبس بالاضافة الى منطقة أگرارة الرمث بقطاع الفرسية".

كما استهدف قصف عنيف "جحور قوات الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية".

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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 19:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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